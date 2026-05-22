Kaufland škola kuhanja ponovno u Zagrebu

Nakon uspješnih četiri ciklusa radionica, jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, Kaufland školu kuhanja ove godine ponovno je doveo u Zagreb, grad u kojem je projekt prije dvije godine i započeo. Novi ciklus radionica održava se na Veleučilištu Aspira, a namijenjen je mladima iz Zajednica mladih SOS Dječjeg sela i Centra za djecu Zagreb.

Kroz ukupno šest radionica od 2. svibnja do 13. lipnja, 13 sudionika imat će priliku usvojiti osnovne kulinarske vještine, razvijati samostalnost te steći praktična znanja korisna u svakodnevnom životu. Projekt i ove godine okuplja poznata imena domaće gastro scene koja će kroz praktičan rad mladima približiti pripremu različitih i jednostavnih jela i deserata.

Mlade kroz pripremu obroka, snalaženje i organizaciju u kuhinji i ostale kuharske trikove provode Morana Mijač, Endrina Muqaj, Ivan Temšić, Damir Tomljanović te Ivana Čuljak, koja će sudionicima približiti svijet deserata i slastica.

„Kroz ovaj projekt želimo mladima pružiti priliku da isprobaju nešto novo, steknu više sigurnosti u sebe i provedu vrijeme u opuštenoj i poticajnoj atmosferi. Drago nam je što se Kaufland škola kuhanja ponovno održava u Zagrebu i nastavlja povezivati mlade s ljudima koji im kroz svoje iskustvo mogu prenijeti korisna znanja i inspirirati ih za dalje”, naglasila je Sara Sinčić, voditeljica projekta.

Osim praktičnih znanja, polaznici će tijekom radionica imati priliku za druženje, suradnju i stvaranje novih iskustava, a projekt je kroz prethodna izdanja pokazao koliko ovakve inicijative mogu imati pozitivan i dugoročan utjecaj na mlade.