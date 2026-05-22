Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Poslušaj
Novi ciklus radionica

Kaufland škola kuhanja ponovno u Zagrebu

Kaufland škola kuhanja
Foto: Kaufland
1/5
VL
Autor
Promo
22.05.2026.
u 13:04

Kroz kuhanje, druženje i učenje Kaufland mladima omogućuje stjecanje praktičnih znanja važnih za samostalniji život

Nakon uspješnih četiri ciklusa radionica, jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, Kaufland školu kuhanja ove godine ponovno je doveo u Zagreb, grad u kojem je projekt prije dvije godine i započeo. Novi ciklus radionica održava se na Veleučilištu Aspira, a namijenjen je mladima iz Zajednica mladih SOS Dječjeg sela i Centra za djecu Zagreb.

Kaufland škola kuhanja
Foto: Kaufland

Kroz ukupno šest radionica od 2. svibnja do 13. lipnja, 13 sudionika imat će priliku usvojiti osnovne kulinarske vještine, razvijati samostalnost te steći praktična znanja korisna u svakodnevnom životu. Projekt i ove godine okuplja poznata imena domaće gastro scene koja će kroz praktičan rad mladima približiti pripremu različitih i jednostavnih jela i deserata.

Kaufland škola kuhanja
Foto: Kaufland

Mlade kroz pripremu obroka, snalaženje i organizaciju u kuhinji i ostale kuharske trikove provode Morana Mijač, Endrina Muqaj, Ivan Temšić, Damir Tomljanović te Ivana Čuljak, koja će sudionicima približiti svijet deserata i slastica.

Kaufland škola kuhanja
Foto: Kaufland

„Kroz ovaj projekt želimo mladima pružiti priliku da isprobaju nešto novo, steknu više sigurnosti u sebe i provedu vrijeme u opuštenoj i poticajnoj atmosferi. Drago nam je što se Kaufland škola kuhanja ponovno održava u Zagrebu i nastavlja povezivati mlade s ljudima koji im kroz svoje iskustvo mogu prenijeti korisna znanja i inspirirati ih za dalje”, naglasila je Sara Sinčić, voditeljica projekta.

Kaufland škola kuhanja
Foto: Kaufland

Osim praktičnih znanja, polaznici će tijekom radionica imati priliku za druženje, suradnju i stvaranje novih iskustava, a projekt je kroz prethodna izdanja pokazao koliko ovakve inicijative mogu imati pozitivan i dugoročan utjecaj na mlade.

Više o projektu dostupno je na web stranicama Kauflanda.

Ključne riječi
Kaufland Kaufland škola kuhanja

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!