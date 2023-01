Evačić: Onima kojima nije jasno kako je došlo do porasta cijena možemo poslati cjenik

Ministar Davor Filipović u utorak ujutro sastao se s predstavnicima trgovačkih udruženja te direktorima najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj zbog podizanja cijena proizvoda. Iz Udruge trgovaca neposredno nakon sastanka su priopćili kako su šokirani ministrovim optužbama, te ga prozvali jer ne bi trebao stigmatizirati cijeli sektor već jasno identificirati one trgovce koji love u mutnom.

Za Novu TV situaciju je komentirao Martin Evačić, predsjednik HUP Udruge trgovine. Sastanak je opisao kao ugodan i "bez povišenih tonova", a razgovor se vodio oko toga kako da ne dođe do porasta cijena. "Trgovci ne varaju kupce, važno je naglasiti da proizvodnja hrane ne počinje u trgovini nego počinje na polju pa kroz prerađivačku industriju, kroz distributere pa tek onda dolazi do trgovaca, znači četiri su tu lanca u kreiranju cijene" istaknuo je Evačić.

Kaže kako su iznenađeni ministrovim istupom, a naglasio je da onima kojima nije jasno kako je u posljednjih godinu i pol došlo do porasta cijena može dostaviti cjenike da vide kako je došlo do trenutnih cijena. "Tvrdimo da nismo dizali marže i to je lako provjerljivo, Državni inspektorat ima sve alate i rekao je da će to i provjeravati. Mi podržavamo dolazak Državnog inspektorata, neka se vidi tko je dizao cijenu" rekao je Evačić.

Dodao je i kako ne postoji regulativa oko podizanja cijena, već samo oko preračunavanja kuna u eure, te da su trgovci svjesni da kupovna moć pada iz dana u dan i bore se za svakog kupca pokušajima amortiziranja poskupljenja. "U trenutku kada je Vlada donijela uredbu o maksimalnim cijenama i maksimalnim maržama to su bile cijene koje su bile akcijske cijene i to 20 do 30 posto niže nego u redovnoj prodaji. Oni su to samo pretvorili u redovne cijene. I kod tih akcijskih cijena dobavljač, proizvođač i trgovac se odriče dijela svoje marže. Mi te artikle radimo s minusom, primjerice šećer i svinjsko meso ili s 5 posto marže pileće meso, ulje brašno" objasnio je Evačić, naglašavajući da je sustav dugoročno neodrživ jer artikli sa zamrznutom cijenom čine 10 posto ukupne prodaje.

