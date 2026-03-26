DAN POLJSKO-MAĐARSKOG PRIJATELJSTVA

Poljski predsjednik posjetio Orbána: 'Poljaci vole Mađare, ali mrze Putina'

26.03.2026.
u 11:24

Nawrocki tijekom boravka u Budimpešti nije javno iskazao podršku Orbanu. Ranije istog dana, tijekom susreta s mađarskim predsjednikom Tamás Sulyok u Poljskoj, naglasio je da Varšava i Budimpešta nemaju usklađene stavove o svim pitanjima. "Za Poljsku Vladimir Putin i Rusija predstavljaju egzistencijalnu prijetnju"

Poljski predsjednik Karol Nawrocki sastao se u ponedjeljak u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktor Orbán, što je izazvalo kritike poljske proeuropske vlade i otvorilo nove podjele unutar državnog vrha. Sastanak dvojice čelnika održan je iza zatvorenih vrata, bez zajedničke konferencije za medije ili službenog priopćenja. Posjet je organiziran povodom Dana poljsko-mađarskog prijateljstva, koji obilježava povijesne veze dviju zemalja, piše Anadolu.

Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je odlazak u Budimpeštu kao "fatalnu pogrešku i potvrdu opasne strategije slabljenja Europske unije i jačanja Putina". Kritike su dodatno pojačane nakon što je ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski doveo u pitanje svrhu susreta, istaknuvši Orbanov odnos prema Rusiji. "Želio bih znati koji je interes Poljske u podržavanju najkorumpiranijeg i proruski orijentiranog političara u Europi", izjavio je Sikorski. Pojedini predstavnici vlasti upozorili su da bi se posjet mogao tumačiti kao neizravna potpora Orbanovoj stranci Fidesz uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj sljedećeg mjeseca.

Nawrocki tijekom boravka u Budimpešti nije javno iskazao podršku Orbanu. Ranije istog dana, tijekom susreta s mađarskim predsjednikom Tamás Sulyok u Poljskoj, naglasio je da Varšava i Budimpešta nemaju usklađene stavove o svim pitanjima. "Za Poljsku Vladimir Putin i Rusija predstavljaju egzistencijalnu prijetnju. Poljaci vole Mađare i mrze Vladimira Putina, koji je ratni zločinac i ništa više", rekao je Nawrocki.

Izjava je protumačena kao pokušaj distanciranja od Orbánova pristupa Moskvi, koji je u više navrata bio blaži u odnosu na politiku Europske unije. Istodobno, Nawrocki je istaknuo područja u kojima postoji podudarnost s Mađarskom, uključujući protivljenje pojedinim klimatskim i migracijskim politikama EU-a. Odnosi Poljske i Mađarske, nekoć bliski unutar Europske unije, zahladili su se nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Dok je Poljska postala jedan od ključnih saveznika Kijeva, Mađarska je više puta ulazila u sukobe s Bruxellesom zbog sankcija protiv Rusije.

Nawrocki je ranije prošle godine otkazao planirani susret s Orbanom nakon njegova posjeta Moskvi. Unatoč tome, u posljednje vrijeme primjetni su znakovi obnove političkih veza između dviju zemalja. Aktualni posjet dodatno je istaknuo razlike unutar poljskog političkog vodstva, pri čemu vlada nastoji ojačati odnose s Bruxellesom, dok predsjednik pokazuje otvorenost prema suradnji s konzervativnim vladama u srednjoj Europi.

Prime Minister Keir Starmer Hosts Polish President Karol Nawrocki
1/36
