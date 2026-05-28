Za uspješniju borbu protiv pušenja trebamo više suradnje i edukacije, aktivirati potencijal obiteljskih liječnika i unaprijediti regulaciju

Pušenje se iz godine u godinu ističe kao jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova u Hrvatskoj, statistika pokazuje da u Hrvatskoj puši gotovo 40 posto odraslih te smo na trećem mjestu u EU prema broju pušača, poseban izazov čini zaštita mladih, a najveći izazovi u borbi protiv pušenja su nedovoljno raširen sustav koji bi pušačima osigurao pomoć u prestanku pušenja, nedovoljno kvalitetna regulacija i nadzor svih duhanskih i nikotinskih proizvoda na tržištu, neprepoznavanje ovisnika o nikotinu od strane sustava, ali i izostanak edukacije. Zaključci su konferencije ”Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska?” koja je okupila obiteljske liječnike i druge zdravstvene stručnjake, farmaceute, predstavnike javno zdravstvene zajednice, akademske zajednice, ali i industrije, s ciljem diskusije o mogućim i učinkovitim rješenjima za smanjenje pušenja i s pušenjem povezanih bolesti u Hrvatskoj.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima niz projekata, od edukacije kroz službu za školsku medicinu, preko organizirane psihosocijalne pomoći pušačima kroz službu za prevenciju ovisnosti, imamo info telefon i jako sadržajnu info stranicu zavoda posvećenu ovisnostima, između ostalog i pušenju, a imamo još uvijek prostora za uvođenje novih mjera, izjavio je izv.prof.dr.sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Marija Savić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prezentirala je niz metoda borbe protiv pušenja koje kroz Povjerenstvo za ocjenjivanje i certifikaciju programa i projekata prevencije ovisnosti, koje je formirano pri HZJZ-u, strukturirano valuiraju kako bi znali koji su najučinkovitiji, koji se mogu certificirati i dodatno poticati.

Inicijativa obiteljskih liječnika

Obiteljski liječnici su pokrenuli projekt edukacije kolega o pristupu pušačima te o znanstveno učinkovitim metodama za prestanak pušenja, prezentirano je novo izdanje vodiča za prestanak pušenja koji pomaže obiteljskim liječnicima u razgovoru s pacijentima, ali i preliminarni rezultati istraživanja o razinama CO u izdahu pušača i korisnika novih bezdimnih proizvoda.

”Kao obiteljski liječnici i prvi kontakt s pacijentima želimo imati veću ulogu u borbi protiv najučestalijih faktora rizika za nastanak kroničnih bolesti s kojima se susrećemo svakodnevno, a među kojima je pušenje. Ono što možemo učiniti je educirati timove obiteljske medicine, ljekarnike i svoje pacijente o svim proizvodima koje imamo na tržištu. Kada govorimo o ovisnosti o nikotinu, uz cigarete imamo i niz novih proizvoda te nam je izuzetno važno evidentirati korisnike svih tih proizvoda, što nam još nije omogućeno kroz zdravstvene kartone pacijenata. Bez takve evidencije ne možemo pratiti njihov utjecaj na zdravlje. Pokrenuli smo projekt edukacije obiteljskih liječnika, njihovih medicinskih sestara/tehničara i ljekarnika, napravili edukativni priručnik koji su podržali Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravlje i započeli s edukativnim radionicama kojima je cilj pomoći zdravstvenim radnicima u borbi s ovom masovnom ovisnosti, izjavila je prim. dr. Ines Balint, obiteljska liječnica i predsjednica Povjerenstva primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj liječničkoj komori. Balint je kratko prezentirala i preliminarne rezultate istraživanja o razinama CO u izdahu pušača i korisnika novih bezdimnih proizvoda, a u kojem je trenutno obuhvaćeno 60 pušača i korisnika bezdimnih proizvoda u 4 ordinacije obiteljske medicine u raznim dijelovima Hrvatske. Balint je istaknula da se u istraživanju jasno vidi da pušači višekratno pokušavaju prestati pušiti, njih gotovo trećina, pokazalo je istraživanje, neuspješno je pokušala prestati pušiti više od 5 puta, što ukazuje na to da im treba sustavnija pomoć. Naglasila je da će se istraživanje nastaviti i da će pokušati evidentirati više korisnika bezdimnih proizvoda, koji za sada pokazuju niže razine CO u izdahu od pušača cigareta.

”I dalje imamo mnogo prostora za edukaciju kolega obiteljskih liječnika o metodama prestanka pušenja i vjerujem da je jačanje kapaciteta obiteljskih liječnika u borbi protiv pušenja upravo potencijal u sustavu koji može preokrenuti stvari koje se u Hrvatskoj ne mijenjaju već niz godina. Kako bi im uz edukaciju pomogli u razgovoru s pacijentima, napravili smo vodič za pušače namijenjen upravo njihovim pacijentima, gdje mogu pronaći savjete naših i stranih stručnjaka o metodama prestanka pušenja”, izjavila je dr. Iva Petričušić, obiteljska liječnica.

O kompleksnosti ovisnosti o nikotinu govorio je dr. Ivan Damašek, psihijatar pri Klinici za psihijatriju KBC Osijek te je potvrdio da je za uspjeh u prestanku pušenja važno imati što više učinkovitih metoda na raspolaganju jer inzistiranje isključivo na apstinenciji ne daje najbolji rezultat.

Industrija ima odgovornost

”Industrija želi biti dio rješenja u smanjenju prevalencije pušenja. Smatramo da imamo dovoljno znanstvenih dokaza koji pokazuju da su naši bezdimni proizvodi manje štetni u odnosu na cigarete pa da poticanjem prelaska odraslih pušača, koji ne mogu ili ne žele prestati pušiti, na te proizvode možemo napraviti generacijski pomak u smanjenju pušenja. Najbolji primjer je Švedska koja je upravo tim pristupom uspjela smanjiti udio pušača u populaciji na 5,3 posto. Važan proizvod u tom pristupu u Švedskoj su nikotinske vrećice koji su bezdimni proizvod koji nemaju sagorijevanja, katrana, dima ni sekundarnog pušenja i prema javno publiciranim studijama (dostupno na OmniTM ) imaju 99 posto* manje štetnih tvari od cigareta. Uz kvalitetnu regulaciju bezdimnih proizvoda koja potiče prelazak odraslih pušača na te proizvode, važno je napraviti sve da se spriječi dostupnost svih duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima. U BAT-u smo jasni – niti jedan od tih proizvoda nije za maloljetnike i oni im ne bi smjeli biti dostupni. U Hrvatskoj smo stoga prije godinu dana pokrenuli projekt uvođenja inovativne tehnologije za utvrđivanje punoljetnosti u nacionalnom lancu kioska iNovina kojim se postavlja dodatna zaštita protiv prodaje duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima. U prvoj godini realizirano je preko 41.000 skenova i podijeljeno više od 12.000 edukativnih brošura maloljetnicima i njihovim roditeljima. Vjerujemo da i svojim znanstvenim radom, razvojem proizvoda, ali i ovakvim projektima pokazujemo samo smo odgovoran i konstruktivan sudionik u smanjenju pušenja”, izjavio je Hugo Tan, chief medical officer BAT-a.

Regulacija novih proizvoda treba biti razumna

Doc. dr. sc. Danko Relić, član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, osvrnuo se na pitanje regulacije novih nikotinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na nikotinske vrećice. Istaknuo je da u Hrvatskoj postoji jasna zabrana prodaje maloljetnicima, no da ova kategorija proizvoda još uvijek nema cjelovit regulatorni okvir. Relić je naglasio kako tu prazninu treba popuniti razmjernim i provedivim rješenjima, oslanjajući se na postojeće primjere iz Europske unije koji omogućuju reguliranu dostupnost, javnozdravstveni nadzor i edukaciju. Pritom je istaknuo da industrija može biti dio rješenja samo ako djeluje pod jasnim pravilima javnog zdravlja. Takav pristup sprječava nered na tržištu, štiti mlade i potrošače te izbjegava nerazmjerne zabrane koje mogu potaknuti razvoj ilegalnog tržišta.

Dragan Soldo, Olgica Velkovski Škopić, Ines Balint, Ivana Rimac

U panel diskusiji je naglašeno da ne postoji jednostavno rješenje protiv pušenja zbog čega treba što više razgovarati i koristiti nova saznanja iz znanosti i dobrih praksi zemalja koje su najuspješnije u borbi protiv pušenja. Ovisnost o nikotinu je legalna, nije ilegalna, pa treba shvatiti kako pomoći pacijentima na individualnoj razini, naglasio je dr. Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora (HDOD) te u tom kontekstu bezdimne proizvode, za koje postoje dokazi da su manje štetni od cigareta, vidi kao mogući dio puta prema odvikavanju od pušenja. Olgica Velkovski Škopić, mag.pharm.,zamjenica predsjednice Hrvatske ljekarničke komore naglasila je da pacijenti pušači mogu potražiti pomoć u ljekarni gdje je dostupna nikotinska zamjenska terapija, uz savjetovanje s farmaceutima.

* Usporedba temeljena na procjeni dima iz znanstveno referentne cigarete (otprilike 9 mg katrana) i komponenti oslobođenih tijekom korištenja VELO vrećice, u smislu prosjeka 9 štetnih komponenti, neovisno prioritiziranih za smanjenje dima cigarete.