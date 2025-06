Europska zemlja spremna za rat i to ne samo s Rusima: 'Odnos s njima nije isti, nisu nam neprijatelji, ali...'

Sir Keir Starmer nedavno je predstavio ambiciozan plan izgradnje nuklearne podmornice svakih godinu i pol, što se smatra najznačajnijim obrambenim pothvatom Ujedinjenog Kraljevstva od kraja Hladnog rata. Planira se zamjena sedam podmornica klase Astute s dvanaest novih plovila klase SSN-AUKUS do kasnih 2030-ih. Uz četiri nove Dreadnought podmornice, koje će naslijediti zastarjelu klasu Vanguard, britanska podmornička flota dosegnut će impresivnih 16 jedinica. Starmer je također naglasio da Britanija "ne smije zanemariti opasnost koju Rusija predstavlja", otkrivajući nove mjere za stavljanje zemlje u stanje ratne pripravnosti. Premijer je istaknuo da svijet prolazi kroz razdoblje najveće nestabilnosti u posljednjih nekoliko godina. Upitan o mogućnosti rata s Rusijom u slučaju napada na NATO članicu poput Litve, Starmer je za BBC Radio 4 izjavio: "Iskreno se nadam da do toga neće doći, ali moramo biti pripremljeni kako bismo to spriječili. Ne možemo ignorirati prijetnju koju Rusija predstavlja."

Predstavljajući nove inicijative, Starmer je obrazložio svoje ključne obrambene ciljeve. Primarni cilj je dovesti Ujedinjeno Kraljevstvo u stanje "ratne spremnosti" kao "najučinkovitiji način" odvraćanja potencijalnih agresora. "Kada se suočimo s izravnim prijetnjama država s naprednim vojnim kapacitetima, najdjelotvorniji način odvraćanja je biti spreman i, iskreno, pokazati im da smo spremni osigurati mir kroz snagu," naglasio je. Druga promjena odnosi se na vladinu odluku o usvajanju pristupa "NATO prvi", osiguravajući da sve akcije doprinose jačanju saveza. "Treće, ubrzat ćemo inovacije ratnim tempom kako bismo se mogli nositi s trenutnim i budućim prijetnjama, pozicionirajući se kao najbrži inovator unutar NATO-a," zaključio je Starmer.

Šest novih tvornica bit će izgrađeno diljem Ujedinjenog Kraljevstva kako bi se osigurala ratna spremnost Britanije. To će značiti 1,5 milijardi funti utrošeno na povećanje britanske proizvodnje topničkih granata i eksploziva, dok će se kupiti dodatnih 7000 komada oružja dugog dometa, uključujući dronove. Britanske zalihe iscrpljene su otkako se oružje donira Ukrajini nakon ruske invazije. Healey je rekao da je rat u Ukrajini pokazao da je vojska „jaka samo onoliko koliko je jaka industrija koja stoji iza nje“. Dronovi i umjetna inteligencija promijenili su sliku ratovanja, kao što je pokazano u Ukrajini. Fokus na prikrivene dronove i svemirske senzore koji mogu pružiti budući nadzor bit će ključna značajka revizije jer vojska nastoji pokriti više teritorija s manje osoblja i novca. Bit će stvoren model 20-40-40, gdje će 20 posto snaga biti sastavljeno od tradicionalne opreme s teškom posadom, 40 posto od jeftinijeg oružja za jednokratnu upotrebu poput dronova, a zatim 40 posto od predmeta za višekratnu upotrebu, koji su skuplji, ali mogu biti potpuno bespilotni. Dronovi kamikaze rojit će se iznad tenkova i zrakoplova kako bi pružili dodatnu, smrtonosnu i isplativu zaštitu.

Britanska javnost treba hitno usvojiti "nacionalni obrambeni plan" koji bi uključivao obuku za preživljavanje masovnog raketnog napada, uključujući vježbe zračne uzbune i testiranje sirena, upozorio je nedavno bivši britanski general. Sir Richard Barrons, suautor Vladine Strateške obrambene revizije i bivši čelnik Zapovjedništva združenih snaga (sada Strateškog zapovjedništva), iznio je ovo alarmantno upozorenje. Premijer je nedavno prihvatio sve preporuke revizije o budućem opremanju i organizaciji Oružanih snaga. U ekskluzivnom intervjuu za The i Paper, Barrons je otišao korak dalje, tvrdeći da bi obitelji, zajednice, čelnici ključnih javnih službi i velikih korporacija trebali naučiti kako se nositi s ratnim stanjem. Prema njegovom mišljenju, Ujedinjeno Kraljevstvo treba hitno promijeniti mentalitet i približiti se modelu Finske i Švedske, zemalja koje graniče s Rusijom i smatraju se znatno spremnijima za potencijalni napad. Barrons, bivši zamjenik načelnika obrane, predlaže i stvaranje "dobrovoljačke rezerve" NHS-a, sastavljene od umirovljenih liječnika, medicinskih sestara i farmaceuta, koji bi mogli biti mobilizirani u slučaju potrebe. Iako smatra da je mogućnost napada na britanske gradove i naselja "malo vjerojatna", naglašava da nije "nemoguća". "Suočeni smo s jasnim, prisutnim rizikom - posebice s obzirom na to da predsjednik Putin sebe vidi u ratu sa Zapadom," upozorio je Barrons. Naglasio je da "domovina više nije sigurno utočište" te da bi zračni i raketni napadi mogli rezultirati "potencijalno vrlo velikim brojem civilnih žrtava". Educiranje javnosti o postupanju tijekom zračne uzbune ključno je za smanjenje broja žrtava i održavanje funkcionalnosti zemlje, istaknuo je. "Sustav u kojem građani i njihova djeca znaju kako reagirati na upozorenja ključan je element nacionalne otpornosti," zaključio je Barrons.

Osim odvraćanja i suprotstavljanja Rusiji i Iranu, Strateška obrambena revizija također je razmotrila kako bi se Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo pripremiti za potencijalne prijetnje iz Kine. "Odnos s Rusijom nije isti kao odnos s Kinom, i nitko ne sugerira da trebamo stvoriti neprijatelja od Kine," rekao je Barrons, koji je služio u Iraku, Afganistanu, Bosni, Kosovu i Sjevernoj Irskoj. Međutim, on vjeruje da će kineska vojna tehnologija postaviti mjerilo za sposobnosti u 2030-im i 2040-im godinama. "To uključuje AI, raketnu tehnologiju, robotiku", dodao je. Čak i ako nikada ne dođe do rata s režimom u Pekingu, ovo oružje "će se proširiti na mnoge druge osim Kine", istaknuo je.

Obrambeni analitičari promatrali su kako su se kineski borbeni avioni koje koristi Pakistan ponašali u nedavnim borbama s indijskim zrakoplovima zapadne proizvodnje. Priznao je da Trumpova kolebljiva podrška NATO-u predstavlja potencijalne obrambene probleme za Europu, ali je rekao da to slijedi dugoročni obrazac američkog povlačenja s kontinenta koji se često ne priznaje.

Tijekom Hladnog rata, Ujedinjeno Kraljevstvo je imalo znatno robusniju obrambenu industriju, sposobnu za brzu i masovnu proizvodnju projektila i drugog naoružanja. No, značajan dio tih kapaciteta, čije je održavanje bilo financijski zahtjevno, izgubljen je nakon pada Sovjetskog Saveza 1991. godine, kada su vlade preusmjerile financijske prioritete s obrane na sektore poput zdravstva, socijalne skrbi i gospodarskog razvoja. Čak i nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine i posljedičnog naglog porasta potražnje za streljivom, britanske proizvodne linije su se sporo prilagođavale novonastaloj situaciji.