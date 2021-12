Europska unija priskočila je u pomoć srbijanskom autokratu Vučiću baš u trenutku kada mu je to bilo najpotrebnije

Bio je to šokantan tjedan za Aleksandra Vučića. Svijet što ga brižno gradi gotovo već puno desetljeće, od 2012. godine i pobjede njegova tadašnjeg stranačkog šefa Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima, odjednom se, naprasno, počeo urušavati. To je virtualni svijet u kojem se Vučić pojavljuje isključivo u ulozi najuspješnijeg vođe u povijesti Srbije, koja u njegovu mandatu ekonomski i politički napreduje do neslućenih razina. Vučić je u tom svijetu veliki obnovitelj moći Srbije koju, kako često zna reći, nitko više neće ponižavati.