1.listopada 2025. predstavljena je knjiga Europska energetska neovisnost kroz ulaganja u obnovljive izvore energije – Temelj slobode. Autori knjige dolaze iz samog središta europske energetske tranzicije.

Julije Domac, predsjednik Europskog udruženja regija i agencija za energiju i okoliš (FEDARENE), posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za energiju i klimu te ravnatelj najuspješnije hrvatske klimatsko-energetske agencije REGEA-e, više od dva desetljeća oblikuje energetske politike na nacionalnoj i europskoj razini.

Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja REGEA-e, praktičar je energetske tranzicije koji je kroz europske projekte realizirao više od 200 milijuna eura ulaganja u obnovljive izvore energije.

Filip Dumitriu, direktor FEDARENE, stručnjak je za europsko pravo i politike, koji od 2016. godine vodi europske projekte, stvara mreže i predstavlja regije u Bruxellesu, osiguravajući da lokalni i regionalni glasovi budu prepoznati u ključnim europskim odlukama.

Knjiga kroz devet poglavlja donosi snažnu poruku - energetska neovisnost nije samo tehnologija ili politička iluzija, nego nužan preduvjet europske i nacionalne suverenosti, gospodarske otpornosti i klimatskog vodstva. Kroz pregled inovativnih politika, strateških prioriteta i više studija slučaja knjiga pokazuje da Europa ima kapacitete i alate za globalno vodstvo u obnovljivoj tranziciji. Posebno se ističe važnost decentraliziranih sustava i osnaživanja lokalnih zajednica, koje postaju nositelji otpornosti i samodostatnosti. Riječ je o djelu koje nadilazi analizu i postaje poziv na djelovanje – za političare, znanstvenike, stručnjake, ali i regionalne i lokalne lidere.

Na samoj promociji održana je panel rasprava Je li moguća europska i hrvatska energetska neovisnost, na kojoj su uz Julija Domca, sudjelovali i Tomislav Ćorić, viceguverner HNB-a i bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja, Slađana Ćosić je voditeljica Grupe Europske investicijske banke (EIB) u Hrvatskoj, bivši ministar gospodarstva, naftni konzultant i poduzetnik Davor Štern te poznati hrvatski ekonomski analitičar Velimir Šonje.

"Ratovi i geopolitičke krize jasno su pokazali da ovisnost o tuđoj energiji znači i ovisnost o tuđim interesima. Onaj tko kontrolira energiju, kontrolira i sigurnost, gospodarstvo i politiku. Zato Europa svoju budućnost ne može temeljiti na nesigurnim lancima opskrbe i geopolitičkim ucjenama. Energetska neovisnost nije tek pitanje tehnologije ili financija, nego pitanje vizije, hrabrosti i sigurnosti. Najveća snaga Europe nije u centraliziranim sustavima, nego u milijunima lokalnih zajednica koje proizvode vlastitu energiju i time grade otpornost. Svaka vjetroturbina, svaka sunčana elektrana i svaki ušteđeni kilovatsat korak su prema slobodi – prema Europi koja je neovisna, otporna i spremna voditi svijet u održivu budućnost. Energetska neovisnost ne gradi se u Bruxellesu ili Zagrebu, već i u svakoj općini, gradu i regiji. Budućnost Europe ovisi o našoj sposobnosti da osnažimo ljude, lokalne zajednice i regije da budu proizvođači, a ne samo potrošači energije", istaknuo je Domac.

Vrijednost knjige prepoznali su i važni europski lideri. Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske, naglašava da energetska autonomija nije samo cilj, već temelj nacionalne suverenosti, ocjenjujući knjigu kao nezaobilazan resurs za budućnost Europe. Eamon Ryan, bivši ministar okoliša, klime, komunikacija i prometa Republike Irske te supredsjedatelj Međunarodne energetske agencije za 2024. godinu, ističe da je riječ o obaveznom štivu za sve koji žele graditi otpornu i održivu Europu. Vazil Hudák, bivši potpredsjednik Europske investicijske banke i ministar gospodarstva Slovačke, ističe kako knjiga donosi sveobuhvatan plan koji istodobno jača energetsku neovisnost i odgovara na klimatske izazove. Ova knjiga jasno pokazuje da europska energetska tranzicija nije samo moguća, već i nužna, a da ulaganja u obnovljive izvore energije predstavljaju ključan put prema sigurnijoj, održivoj i prosperitetnoj Europi.