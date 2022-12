'Europo, pomozi, ne budi sudac', rekoše Hrvati, postaše Europa i - okrenuše glavu

U ovim predbožićnim i postbrončanim danima veselja, zajedništva i ponekog pijanstva koje se nastoji zaboraviti nema boljeg trenutka nego da zabilježimo i jedan oblik "zajedništva" koji se u hrvatskom političkom društvu stvorio upravo ove godine. Stvorio, ali i zacementirao ovih dana, pri glasanju Hrvatskog sabora o tome treba li naša zemlja, žrtva agresije prije tri desetljeća, vojno pomoći Ukrajini, žrtvi agresije 2022., sudjelujući u europskoj misiji vojne obuke EUMAM UA. Primjer je to koji pokazuje da nije svako zajedništvo iz raja izišlo…



Radi se o novostvorenom zajedništvu desnice i ljevice. U redu, i jedni i drugi bore se da sruše HDZ s vlasti, to je legitimna politička borba. I nije to postalo vidljivo samo u ovoj godini na izmaku: sjećamo se scene iz listopada 2021. kada je ujedinjena oporba napustila saborske fotelje i zauzela govornicu. S kvalitetnom patinom od stotinjak godina, scena je za zastor Hrvatskog narodnog kazališta (u nekoj distopijskoj budućnosti). Legitimna politička borba, da. Pa ipak, svjedočimo nečem drukčijem, politički većem od toga. Je li moguće da se radi o čuvenoj pomirbi, možda ne potomaka ustaša i partizana, ali svakako između nekoć ljutitih političkih protivnika? Evo jedan primjer koji dočarava dubine tog zajedništva.