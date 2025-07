Eskalirao u Azerbajdžanu, krenuo lov na Ruse: Pretučene ih stavljaju u kaveze, objavljene šokantne snimke

Odnosi između Rusije i Azerbajdžana doživjeli su najveću krizu u posljednjih trideset godina nakon što je ruska sigurnosna služba FSB krajem lipnja u Jekaterinburgu usmrtila dvojicu azerbajdžanskih državljana, braću Zijaddina i Huseina Safarova. Incident je izazvao burnu reakciju Bakua, koji je kao odgovor 1. srpnja uhitio osam ruskih državljana pod optužbama za krijumčarenje droge i kibernetički kriminal.

Prema podacima azerbajdžanskog Ministarstva unutarnjih poslova, uhićeni su članovi dviju organiziranih skupina koje su drogu krijumčarile iz Irana, a istodobno se bavile ilegalnim online aktivnostima. Sabailski sud odredio im je pritvor u trajanju od četiri mjeseca, a fotografije iz sudnice prikazuju uhićenike s vidljivim ozljedama, uključujući modrice i krvave rane. Istraživački portal iStories otkrio je da su trojica među njima – Anton Dračev, Dmitrij Bezugli i Sergej Sofronov – ranije pobjegli iz Rusije kako bi izbjegli mobilizaciju za rat u Ukrajini, piše APNews.

