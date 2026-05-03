Maminjo voli sve ljude na svijetu, ali u svakoga možeš dirnuti, osim u Tita, Tuđmana i Cecu...

Subota 25. 4. 2026. Tito hrvatskog nogometa, Zdravko Mamić Maminjo, primljen je jutros na VMA u Beogradu zbog problema sa srcem. Vijest je u nekoliko minuta obišla regiju i ispred VMA je morala uredovati policija, jer se u tili čas ispred bolnice skupilo mnoštvo naroda, želeći pružiti podršku jednom od najvećih nogometnih dobrotvora na ovim prostorima. Mamiću je pozlilo tijekom gostovanja u jednom podcastu, gdje se govorilo protiv lučonoše bratstva i jedinstva, veličanstvenog pobjednika u Drugom svjetskom ratu na našim prostorima, graditelja Pokreta nesvrstanih, opismenjavatelja, neimara, ljubitelja svinjskih glava, štrukli, cvičeka i Chivasa – Josipa Broza Tita. Opće je poznato da Maminjo voli sve ljude na svijetu, ali i da mu u svakoga možeš dirnuti, osim u Tita, Tuđmana i Cecu. I malo Vučića. Beogradsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv gledatelja podcasta, tretirajući njegov komentar o Titu kao pokušaj ubojstva Zdravka Mamića, koji je, nakon smrti Gorana Babića, ostao zadnji politički Jugoslaven u Hrvata.

Nedjelja 26. 4. 2026. Iako je dobro poznato da doživotni dobitnik Nobelove nagrade za mir Donald Trump prezire dnovinare i novinarsku crvadiju, ipak je na Melanijin nagovor došao na novinarsku gala večeru koju organiziraju dopisnici iz Bijele kuće. I normalno, loše se proveo. Neka budala, nekakav profesor, glupi intelektualac koji mrzi Donaldovu ideju širenja mira po svijetu balističkim projektilima i otimačinom prirodnih resursa, pokušao je probiti prsten osiguranja i ubiti lučonošu demokracije. "Baš smo bili pojeli malo pršuta i sira. Ja sam bogami pojela dobrih nekoliko kriški "kruva ispod sača" s pršutom koji nikad bolji nije bio, a Donald je to preskočio. Ja sam ga pitala zašto ne jede, a on mi je u svom stilu odgovorio: "Glupačo, čuvam se za janjetinu." I taman kada je došla janjetina, a ja najbolji paprčnjak stavila pred njega, odjednom krš, lom i zamalo pogibelj", u dahu je novinarima nakon incidenta ispričala Melanija. Srećom, napadač je uhićen, a malo je poznato da je imao i pomagača, navodno hrvatskog podrijetla. Naime, u blizini Bijele kuće, priveden je i gospodin koji je gol do pasa s kalašnjikovom ležao iza jednog grma. Identificiran je kao J. D. (43). Kada su ga pitali zašto je sudjelovao u atentatu, kratko je odgovorio da je njegova domovina u ratu sa SAD-om, koji je još 14. 12. 1941. proglasio Poglavnik, stanovnik grobnice od zlata. Odveden je na psihijatrijsko promatranje.

Ponedjeljak 27. 4. 2026. Ne stišava se bura u Bosni i Hercegovini, neobičnoj tvorevini koji mnogi romantično zovu nezavisnom zemljom, iako je pod međunarodnim protektoratom, nakon TradFesta, zagrebačkog okupljanja konzervativnih intelektualaca koji su vapaj Hrvata, trećeg konstitutivnog naroda u BiH, kojem Bošnjaci u Federaciji vole izabrati političkog predstavnika, za trećim entitetom pretočili u konkretnu akciju, koju su odmah podržali i braća Srbi iz Republike Srpske. Naime, svi koji ne podržavaju i ne shvaćaju ideju trećeg entiteta, pozvani su da se priključe ljetnim kampovima diljem BiH u kojima će im se sve objasniti. Kampovi će biti u Dretelju i na Heliodromu blizu Mostara, a Srbi su Hrvatima za to predložili turističke kapacitete u Omarskoj i Keratermu. Oglasila se i bošnjačka strana. Oni otvaraju svoje kampove u kojima će posjetiteljima biti objašnjeno zašto treći entitet nema smisla. Kampovi se otvaraju u Bugojnu i Jablanici. Interesantno, protiv ideje trećeg entiteta ustao je i poznati kantautor Marko Perković, koji je izjavio da se protivi cijepanju BiH, jer nju treba pripojiti cijelu.

Utorak 28. 4. 2026. Dvije vijesti iz crne kronike. Veličanstveni 11. sastanak inicijative Tri mora, koji je okupio 1500 sudionika i 12 šefova država i vlada, nije uspio zasjeniti manji incident na graničnom prijelazu s BiH, gdje je uhićen državljanin Srbije A. V. (56), koji je carinicima bio sumnjiv. Kada su ga upitali kamo ide, odgovorio im je da je on predsjednik Srbije i da ide u Dubrovnik na sastanak inicijative Tri mora. Kada su ga carinici pristojno upozorili da Srbija nema more, A. V. je počeo vikati na njih rekavši da ga ima "drugo oko u glavi" te da možda Srbija formalno nema more, ali ima ga "srpski svet". Carinici mu nakon ove izjave, kojom se narušava teritorijalni integritet Crne Gore, nisu dopustili ulazak u Hrvatsku, a nije imao kod sebe ni Plenkijev poziv. Istodobno, iz Torina stiže vijest o fizičkom napadu na kapetana Juventusa Manuela Locatellija, kojega je kišobranom prebila K. G. K. (58), državljanka RH. Kada su je pitali zašto je izudarala Manuela, rekla je da to napravila, "jer je na utakmici protiv Milana glavom udario njezina sina Lukicu."

Srijeda 29. 4. 2026. Svi važniji svjetski mediji objavili su velevijest o senzacionalnoj investiciji od 50 milijardi eura u podatkovni centar u Topuskom, ozloglašenom mjestu za sve Hrvate, jer je u njemu održano odvratno četničko Treće zasjedanje ZAVNOH-a, na kojem, bože mi prosti, dobrim dijelom temeljimo i svoju državnost, jer je na tom Saboru utemeljena prokleta komunjarska Federalna država Hrvatska. Sada će nesretno Topusko, umjesto po gadljivim Titovim idejama o nacionalnoj ravnopravnosti i "suverenitetu naroda i države Hrvatske", biti poznat isključivo po Jaki Andabaku i njegovu megaprojektu, najvećem u svemiru, kako mu već tepaju adoranti. Interesantno, nakon vijesti o investiciji, stvorio se ogroman red ispred središnjice HDZ-a, u kojem se tisuće ljudi tiskaju i pokušavaju učlaniti u stranku. Naime, poznato je da svaki investitor u Hrvatskoj mora priložiti 10% posto sredstava za održavanje naše koruptivne tradicije. Kako je Jako Andabak izjavio da će "poštovati lokalne običaje o 10% mita", ljudi se masovno uključuju u stranku s pitanjem "ima li i mene tute". Ljudi, radi se o iznosu od 5 milijardi eura. Pa to ni Ćaća Ivo ne bi lako podijelio.

Četvrtak 30. 4. 2026. Sve je dobro što se dobro svrši. Nakon što su tisuće djece i njihovih roditelja danima strahovali zbog dojava o bombama po školama i institucijama u mnogim hrvatskim gradovima, nakon mnogih neprospavanih noći policijskih službenika i agenata SOA-e, konačno je riješen misterij organiziranog virtualnog terora. Ne, nije riječ o ruskim ili palestinskim hakerima, nije riječ o islamskim teroristima – cijelu su spačku organizirala naša djeca. Naši dragi klinci, pubertetlije, kojima roditelji nisu po noći gasili ni mobitele ni laptope, stoje iz cijele drame. Djeca se malo zaigrala, znate kako je to. Katkad naša djeca paraliziraju školski sustav dojavama o bombama, katkad spale Vjesnik. Na mladima svijet ostaje.

Petak 1. 5. 2026. Tužna vijest iz Kazahstana. Pao je Vedran! Samo zato što je izvukao iz Hrvatskog skijaškog saveza 30 milijuna eura, samo zato što je tom lovom napravio zericu kućice na Ibizi, samo zato što je liječio komplekse svojih prijateljica, samo zato što je namirio osobne potrebe ergele priljepaka uspjesima obitelji Kostelić, Vedran će sada na optuženičku klupu. Ispred njegove kuće u Zagrebu okupilo se mnoštvo građana. Ljudi donose poklone, pale svijeće. Okupljaju se u tišini. Kada smo jednog od poznatijih likova s javne scene, koji se i sam našao na "Vedranovoj listi", upitali zašto svi okupljeni šute i ništa ne govore, dobili smo tajanstven odgovor na uho, da nitko ne čuje: "Ovim tihim okupljanjem želimo i Vedranu nešto poručiti. Šuti, Vedrane!"