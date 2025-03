Emotivna objava Jadranke Kosor na poseban dan: 'Čekala sam ga cijelog njegovog života'

Dan očeva je posebna prigoda posvećena svim očevima i njihovim doprinosima obiteljima i društvu. Ovaj dan slavi ljubav, odanost, predanost i žrtvu koju očevi donose u životima svojih djece, a tradicionalno se obilježava u mnogim zemljama diljem svijeta. Iako datum proslave varira od zemlje do zemlje, u Hrvatskoj se, kao i u još nekoliko europskih zemalja, obilježava 19. ožujka - na blagdan sv. Josipa, Isusova ovozemaljskog oca.

Povijest Dana očeva započela je u početku 20. stoljeća. Jedna od najpoznatijih priča dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je inicijativa za osnivanje Dana očeva krenula iz želje djevojčice Sonore Smart Dodd. Dodd, koja je odrasla u Washingtonu, željela je na poseban način odati počast svom ocu, Williamu Smartu, ratnom veteranu koji je odgajao nju i njezinu braću i sestre nakon što im je umrla majka. Zamišljala je dan koji bi bio posvećen svim očevima, a prvi put se proslavio 19. lipnja 1910. godine u Spokaneu, Washington. Iako su ideje o proslavi Dana očeva u različitim oblicima postojale i ranije, službenu potvrdu za praznik donijela je američka vlada tek 1972. godine, kada je predsjednik Richard Nixon potpisao zakon koji je Dan očeva učinio službenim nacionalnim praznikom. Od tada je ovaj dan postao globalni fenomen, obilježavan na razne načine diljem svijeta.

Kažu da je danas Dan očeva. Ja svog nisam upoznala jer on to nije htio. Zadnji put me vidio kad sam imala dvije godine.Čekala sam ga cijelog njegovog života i nikad mi do kraja nije bilo jasno kako mi tako silno može nedostajati kad ga nikad nisam imala. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) March 19, 2025

Dan očeva podsjeća nas na važnost očinske figure u obitelji i društvu, a na ovaj dan bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor oglasila se na svom X profilu. Poznata je priča kako je ona odrasla bez oca pa je zbog svoje obiteljske situacije napisala emotivnu objavu: "Kažu da je danas Dan očeva. Ja svog nisam upoznala jer on to nije htio. Zadnji put me vidio kad sam imala dvije godine. Čekala sam ga cijelog njegovog života i nikad mi do kraja nije bilo jasno kako mi tako silno može nedostajati kad ga nikad nisam imala."

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>