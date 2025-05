Ekspresan odgovor Moskve na Trumpov napad: 'Znam jednu lošu stvar - Treći svjetski rat. Nadam se da to shvaća!'

Visoki ruski sigurnosni dužnosnik Dmitrij Medvedev poručio je da je Treći svjetski rat jedina loša stvar od koje bi trebalo strahovati, reagirajući na kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa upućene šefu Kremlja Vladimiru Putinu. "Što se tiče Trumpovih riječi o Putinu koji se "igra s vatrom" i "stvarno lošim stvarima" koje se događaju Rusiji, znam samo jednu STVARNO LOŠU stvar - Treći svjetski rat. Nadam se da Trump to shvaća!", napisao je na engleskom jeziku na društvenoj mreži X Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Rusije i bivši ruski predsjednik.

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je u utorak kritizirati ruskog predsjednika Vladimira Putina i poručio mu da se "igra s vatrom", nakon vikenda žestokog bombardiranja Ukrajine. "Ono što Vladimir Putin ne shvaća jest da bi se, da nije bilo mene, Rusiji već dogodilo puno stvarno loših stvari, mislim STVARNO LOŠIH. Igra se s vatrom!", objavio je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

To je nastavak kritika Rusiji nakon što je Trump u ponedjeljak poručio da je Putin "potpuno POLUDIO" pokretanjem najvećeg zračnog napada rata na Ukrajinu, dodavši da razmatra nove sankcije Moskvi. Trump se do sada suzdržavao od novih sankcija protiv Rusije, iako američki dužnosnici kažu da je pripremljen paket sankcija ako se američki predsjednik na to odluči. Istovremeno ga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pritišće da poveća vojnu pomoć Ukrajini.

Rusija je za vikend izvela jedan od najvećih napada dronovima i raketama na Ukrajinu od početka svoje invazije na susjeda u veljači 2022. No intenzitet napada je znatno opao u noći s ponedjeljka na utorak. Ukrajina je također ispalila desetke dronova dugog dometa na Rusiju proteklih dana, prisiljavajući neke moskovske zračne luke na privremeno zatvaranje.