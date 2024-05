Skromni dječji doplatak prima manje od trećine djece u Hrvatskoj

Dječji doplatak u svibnju je primalo samo 237.745 djece u iznosima od 31, 40, 49, 55 i 62 eura, što je skromno povećanje broja primatelja doplatka u odnosu na početak godine kada je doplatak primalo 219 tisuća djece. Naime, izmjenama Zakona o doplatku za djecu koji je stupio na snagu 1. ožujka oko pola milijuna djece trebalo je primati dječji doplatak, što je zapravo bilo predizborno obećanje HDZ-a, no ta brojka je nedostižna jer su dohodovni cenzusi postavljeni nisko.

Vladajući su toga, očito, svjesni jer u programu Vlade sada obećavaju kako će povećati iznose doplatka za djecu za sve skupine korisnika iako i dalje ne spominju uvođenje univerzalnog doplatka za svu djecu kojeg ima većina članica EU. Naime, pravo na doplatak za djecu od 1. ožujka 2024. mogli su ostvariti roditelji i drugi skrbnici djece čiji ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. nije prelazio 618 eura.

Primjerice, četveročlana obitelj u kojoj roditelji dvoje djece mjesečno zarađuju ukupno od 1765,8 do 2472 eura, što je sada ispod prosječne plaće, ima pravo na po 30,90 eura doplatka za djecu. Najveći iznos doplatka od po 61,80 eura mogu dobiti djeca najsiromašnijih, odnosno korisnici čiji mjesečni dohodak po članu obitelji iznosi do 88,29 eura.

Podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) pokazuju da je u svibnju doplatak primilo 114.048 korisnika za ukupno 237.745 djece, a među korisnicima doplatka za djecu najviše je bilo zaposlenih građana (77.153), zatim 28.645 nezaposlenih, te na trećem mjestu 3678 umirovljenika. Usporedbe radi dječji doplatak je 2001. primalo skoro 629 tisuća djece u Hrvatskoj, a 2002. njih oko pola milijuna.

Kada uzmemo u obzir da prema podacima popisa stanovništva iz 2021. u Hrvatskoj živi 741 tisuću djece i mladih do 19 godina to znači da dječji doplatak prima manje od trećine djece, iako su vladajući prije izbora obećali da će doplatkom obuhvatiti dvije trećine djece. No, možda će se još nešto povećati broj djece primatelja doplatka jer iako su roditelji trebali podnijeti zahtjev za doplatak HZMO-u do kraja veljače, mogu ga podnijeti i do kraja lipnja i moći će ostvariti pravo na doplatak za djecu ako im ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno u 2023. nije prelazio 618,02 eura.

Unatoč najmanjem broju rođene djece lani, svega njih 32 tisuće, dječji doplatak je i nakon izmjena zakona ostao i dalje socijalna pomoć, za najsiromašnije, a osobito ga je sada "pojela" inflacija. Istina, obitelji s troje i četvero djece primaju i pronatalitetni dodatak od po 66,36 eura za treće i četvrto dijete, no takvih je obitelji u Hrvatskoj malo jer je u svibnju doplatak za troje djece primalo 23.201 korisnika, a za više od troje djece njih 8861.

Zbog rigoroznih kriterija u posljednja dva desetljeća broj djece koja primaju doplatak u Hrvatskoj se prepolovio dok je istodobno većina članica Unije uvodila univerzalni doplatak za djecu koji je daleko izdašniji i u prosjeku je oko 100 eura, a u nekim zemljama i puno veći. Primjerice u Njemačkoj, od ove godine sva djeca imaju pravo na doplatak od 250 eura mjesečno. Hrvatska koja ima sve manje djece i dalje se ubraja u zemlje EU s najnižim doplatcima za djecu. Ne čudi to jer kako nam je govorio prije koji mjesec profesor socijalne politike sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Zdenko Babić, Hrvatska je lani za dječji doplatak izdvajala tek 0,21 % BDP-a dok primjerice Njemačka, Austrija, ali i Poljska izdvajaju između 1,3 i 1,5 posto BDP-a na doplatak.

