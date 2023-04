Eksplozija na farmi usmrtila 18.000 mliječnih krava, ozlijeđena i radnica

Eksplozija na teksaškoj farmi usmrtila je oko 18.000 mliječnih krava i teško ozlijedila poljoprivrednu radnicu, priopćile su u petak državne vlasti. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak u mljekari Southfork u okrugu Castro, oko 600 kilometara sjeverozapadno od Dallasa, izjavio je u povjerenik za poljoprivredu Teksasa Sid Miller, nazvavši eksploziju "užasnim događajem".

Poljoprivredna radnica koja je bila zarobljena u zgradi nakon eksplozije i požara spašena je i prebačena u bolnicu gdje je na liječenju, rekle su vlasti. "Uzrok požara ostaje pod istragom", rekao je Miller. "Postoje lekcije koje treba naučiti i ovaj požar može imati utjecaja na tu industriju."

"Iako je gubitak tolikih životinja i imovine poražavajući ... zahvalna sam što nije bilo gubitka ljudskih života", rekla je sutkinja okruga Castro Mandy Gfeller lokalnoj televiziji NewsChannel10.

⚠️Over 18,000 dairy cows were killed in the South Fork Dairy Farm explosion/fire on Monday, located in Dimmitt, Texas. pic.twitter.com/iWAEhyz3AX