Policija otkrila tko je dronom blokirao zračni promet na splitskom aerodromu

Uhićen je 36-godišnji državljanin Mađarske osumnjičen da je 31. srpnja navečer, kod Zračne luke Sveti Jeronim, upravljao dronom u zabranjenom zračnom prostoru predviđenom za let zrakoplova, izvijestila je Splitsko- dalmatinska policija. Dron je uočen 31. srpnja navečer kod Zračne luke Sveti Jeronim, zbog čega je privremeno obustavljen zračni promet, odnosno polijetanja i slijetanja zrakoplova.

Splitsko- dalmatinska policija počela je kriminalističko istraživanje nakon zaprimljene informacije o ugrožavanju sigurnosti zračnog prostora. Tijekom istraživanja, obavljenih razgovora i provjera informacija na terenu utvrđena je osnovana sumnja da je 36-godišnji državljanin Mađarske 31. srpnja od 20,50 do 21 sat, protivno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora predviđenog za let zrakoplova.

Muškarac je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a policija će državnom odvjetništvu podnijeti izvješće o svim utvrđenim činjenicama radi donošenja državno-odvjetničke odluke.