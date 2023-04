Dvojica državljana Nepala završila u Remetincu jer su izbola sunarodnjaka

A.G. (24) i D.T. (31), dvojica državljana Nepala, sumnjiče se za pokušaj ubojstva te su obojica završila u – Remetincu. Istražni zatvor određen im je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, ali i zbog opasnosti od bijega. Rezime je to događaja, koji je počeo 7. travnja kada je u 1.30 nađen teško ozlijeđeni 24-godišnjak koji je potom prevezen u KBC Sestre milosrdnice.

Istražujući događaj, utvrđeno je da su se dvojica osumnjičenika, 7. travnja, nekih 40-ak minuta nakon ponoći u hotelskoj sobi prvo verbalno, a zatim i fizički sukobila s 24-godišnjakom, također državljaninom Nepala. Svađa se pojačala, a u jednom trenutku A.G. je, kako je priopćila zagrebačka policija, pokušao primiriti drugog 24-godišnjaka i to tako što ga je više puta nekim oštrim predmetom, vjerojatno nožem, ubo u tijelo!?

Policija to "smirivanje" smatra pokušajem ubojstva, nakon kojeg su A. G. i D. T. pobjegli, prethodno se dogovorivši da će 31-godišnjak pokušati prikriti tragove kaznenog djela, no to im ipak nije uspjelo jer ih je policija pronašla i uhitila.

