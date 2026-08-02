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GAF TJEDNA

Kad migranti stižu na Lampedusu, Meloni traži pomoć, a kad stignu u Ceutu, zatvara granice

storyeditor/2026-08-01/PXL_REU_120626_153495568.jpg
Autor
Robert Bubalo
02.08.2026.
u 12:34
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Melonin potez može se shvatiti kao poruka domaćim biračima, ali i netrpeljivost prema lijevoj španjolskoj vladi, osobito jer nije bilo dokaza da su migranti iz Ceute namjeravali krenuti prema Italiji

Godinama je talijanska premijerka Giorgia Meloni gradila politički identitet na obećanju da će Italiju zaštititi od ilegalnih migracija. Lampedusa, Sicilija i jug Italije postali su simbol migrantskog pritiska, a Rim je od Bruxellesa redovito tražio veću europsku solidarnost. No nakon što je iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu ušlo oko 60.000 migranata, Italija je uvela granične kontrole prema Španjolskoj, pozivajući se na zaštitu nacionalne sigurnosti.

Dok njezina zemlja godinama traži pomoć kada migranti pristižu na Lampedusu, pri prvoj velikoj krizi koja je pogodila drugu članicu EU Rim je posegnuo za zatvaranjem granica. Melonin potez može se shvatiti kao poruka domaćim biračima, ali i netrpeljivost prema lijevoj španjolskoj vladi, osobito jer nije bilo dokaza da su migranti iz Ceute namjeravali krenuti prema Italiji. Kriza je pritom otvorila i šire pitanje koliko je Schengen doista čvrst ako svaka država pri prvom ozbiljnijem migrantskom pritisku podiže zidove.

Španjolska postavlja plutajuću morsku barijeru u Ceuti nakon granične gužve
Ključne riječi
migranti Španjolska Italija Georgia Meloni

Komentara 3

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EJ
ejStef
13:02 02.08.2026.

Ajme, kakav članak... Nema dokaza da su imigranti htjeli krenuti prema Italiji? A prije toga premijer Španjolske dao oprost stotinama tisuća ilegalnih imigranata koji sada slobodno bauljaju po EU... Granične kontrole prema Španjolskoj? Pobogu gdje? Suspendirala je Schengen za dolaske iz Španjolske (letove i trajekte), nema granice Italije i Španjolske... I postoji velika razlika između dolazaka u Italiju i Španjolsku - Španjolska vlada sama je svojim postupcima pozvala ilegalne migrante i prouzročila ovaj migrantski val.

MI
micki
12:39 02.08.2026.

" Italija je uvela granične kontrole prema Španjolskoj"...još jedan punat u niski inteligencije novinara Večernjeg lista.

OS
osijek68
13:16 02.08.2026.

Razlika izmedju Italije i Spanjolske je u tome sto Italija trazi pomoc EU da bi suzbila ilegalne migracije, dok Spanjolska legalizira 500 000 ilegalnih migranata, i time indirektno destabilizira cijelu EU. Je li to toliko tesko shvatiti ili se ima neka druga agenda?

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