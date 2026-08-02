Kad migranti stižu na Lampedusu, Meloni traži pomoć, a kad stignu u Ceutu, zatvara granice

Godinama je talijanska premijerka Giorgia Meloni gradila politički identitet na obećanju da će Italiju zaštititi od ilegalnih migracija. Lampedusa, Sicilija i jug Italije postali su simbol migrantskog pritiska, a Rim je od Bruxellesa redovito tražio veću europsku solidarnost. No nakon što je iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu ušlo oko 60.000 migranata, Italija je uvela granične kontrole prema Španjolskoj, pozivajući se na zaštitu nacionalne sigurnosti.

Dok njezina zemlja godinama traži pomoć kada migranti pristižu na Lampedusu, pri prvoj velikoj krizi koja je pogodila drugu članicu EU Rim je posegnuo za zatvaranjem granica. Melonin potez može se shvatiti kao poruka domaćim biračima, ali i netrpeljivost prema lijevoj španjolskoj vladi, osobito jer nije bilo dokaza da su migranti iz Ceute namjeravali krenuti prema Italiji. Kriza je pritom otvorila i šire pitanje koliko je Schengen doista čvrst ako svaka država pri prvom ozbiljnijem migrantskom pritisku podiže zidove.