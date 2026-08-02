FOTO Hrvatski piloti koji su gasili katastrofu u Francuskoj vratili se kući: Bilo je zapanjujuće

Hrvatski vojni piloti, pripadnici 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, završili su svoju misiju u Francuskoj i danas prijepodne vratili su se u vojarnu "Pukovnik Marko Živković“ u Zemuniku, javili su iz MORH-a. Vojni, protupožarni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari u Francuskoj su od 24. srpnja do 2. kolovoza 2026. sudjelovali u gašenju požara katastrofalnih razmjera.

Kapetan posade na Canadairu CL-415 bojnik Ivan Dukić ispričao je dojmove i razmjere požara u Francuskoj: „Svaka misija nosi određene izazove, a ova je bila posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa – riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde“.

Bojnik Dukić istaknuo je koliko je bio važan angažman u Francuskoj: „Rad s francuskim kolegama, razmjena znanja i iskustva i velika čast pomaganja Republike Hrvatske i nas kao tima, kao grupe, kao eskadrile, kao što svako ljeto pružamo potporu i čuvamo Republiku Hrvatsku“. Za vrijeme angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova, 51:40 sati naleta i izbacili 1224 tone vode.

Zajedno s francuskim kolegama pripadnici 855. protupožarne eskadrile bili su angažirani na gašenju požara na području Bordeauxa, Salernesa, Biscarrossea te istočno od Marseillea. Podsjetimo, na zahtjev Francuske i u skladu s Odlukom Vlade RH, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, te naredbom potpredsjednika Vlade i ministra obrane pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su angažirani u gašenju požara u Francuskoj Republici. Angažman je proveden u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU. Svojim iskustvom, znanjem i sposobnostima pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dali su vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi.