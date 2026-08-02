Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠILI MISIJU

FOTO Hrvatski piloti koji su gasili katastrofu u Francuskoj vratili se kući: Bilo je zapanjujuće

Foto: HRZ
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 16:03
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Bojnik Dukić istaknuo je koliko je bio važan angažman u Francuskoj: „Rad s francuskim kolegama, razmjena znanja i iskustva i velika čast pomaganja Republike Hrvatske i nas kao tima, kao grupe, kao eskadrile, kao što svako ljeto pružamo potporu i čuvamo Republiku Hrvatsku“.

Hrvatski vojni piloti, pripadnici 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, završili su svoju misiju u Francuskoj i danas prijepodne vratili su se u vojarnu "Pukovnik Marko Živković“ u Zemuniku, javili su iz MORH-a. Vojni, protupožarni piloti, tehničari-letači i zrakoplovni tehničari u Francuskoj su od 24. srpnja do 2. kolovoza 2026. sudjelovali u gašenju požara katastrofalnih razmjera.

Kapetan posade na Canadairu CL-415 bojnik Ivan Dukić ispričao je dojmove i razmjere požara u Francuskoj: „Svaka misija nosi određene izazove, a ova je bila posebno izazovna. Bilo je zapanjujuće vidjeti požar zapadno od Bordeauxa – riječ je o 42 tisuće hektara izgorene površine, a to je četiri puta veća površina nego što je grad Pariz. Bilo je teško gledati izgorene kuće, stradale industrijske objekte i stradale vinograde“.

Bojnik Dukić istaknuo je koliko je bio važan angažman u Francuskoj: „Rad s francuskim kolegama, razmjena znanja i iskustva i velika čast pomaganja Republike Hrvatske i nas kao tima, kao grupe, kao eskadrile, kao što svako ljeto pružamo potporu i čuvamo Republiku Hrvatsku“. Za vrijeme angažmana u Francuskoj, hrvatski vojni piloti ostvarili su 225 letova, 51:40 sati naleta i izbacili 1224 tone vode.

Zajedno s francuskim kolegama pripadnici 855. protupožarne eskadrile bili su angažirani na gašenju požara na području Bordeauxa, Salernesa, Biscarrossea te istočno od Marseillea. Podsjetimo, na zahtjev Francuske i u skladu s Odlukom Vlade RH, uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike, te naredbom potpredsjednika Vlade i ministra obrane pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bili su angažirani u gašenju požara u Francuskoj Republici. Angažman je proveden u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite RescEU. Svojim iskustvom, znanjem i sposobnostima pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dali su vrijedan doprinos u gašenju požara i zaštiti ljudi.
FOTO Ljetni Milanović: Predsjednik bio na otvorenju filmskog festivala, pogledajte ležerno izadnje
1/10
Ključne riječi
MORH požar Francuska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!