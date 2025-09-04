Naši Portali
SASTANAK 'KOALICIJE VOLJNIH'

Dužnosnik Bijele kuće: 'Trump je naglasio da Europa mora prestati kupovati rusku naftu kojom se financira rat'

VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
04.09.2025.
u 17:52

Europska komisija predložila je potpuni prekid uvoza ruskog plina i nafte do 1. siječnja 2028. godine

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je poručio europskim čelnicima da kontinent mora prestati kupovati rusku naftu jer to pomaže Moskvi da financira rat u Ukrajini, rekao je dužnosnik Bijele kuće Reutersu. Republikanski predsjednik pridružio se pozivu 'koalicije voljnih' predvođene francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, održanim na temu sigurnosnih garancija u slučaju mirovnog dogovora s Rusijom. 

„Predsjednik Macron i europski čelnici pozvali su predsjednika Trumpa na svoj sastanak 'koalicije voljnih'. Predsjednik Trump naglasio je da Europa mora prestati kupovati rusku naftu kojom se financira rat – jer je Rusija u jednu godinu od EU-a primila 1,1 milijardu eura od prodaje goriva”, rekao je dužnosnik. Trump je naglasio i da „europski čelnici moraju stvoriti ekonomski pritisak na Kinu” zbog njene pomoći Rusiji u ratu.

Europska komisija predložila je potpuni prekid uvoza ruskog plina i nafte do 1. siječnja 2028. godine. Američki predsjednik frustriran je nemogućnošću da zaustavi borbe u Ukrajini nakon što je tijekom kampanje najavljivao da će to uspjeti u 24 sata od povratka u Bijelu kuću, piše Reuters. 

Sastanak 'koalicije voljnih', na kojem su bili i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i predsjednica EK-a Ursula von der Leyen, bio je na temu „sigurnosnih garancija za Ukrajinu”, rekao je dužnosnik. 

Trump je propitkivao „ozbiljnost europskih država” da zaustave sukob dok istovremeno nastavljaju hraniti rusku ekonomiju i rat. „Predsjednik je dao do znanja da to nije njegov rat i da se Europljani moraju više iskazati”, rekao je dužnosnik. 
FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere
Ključne riječi
rat u Ukrajini nafta koalicija voljnih Donald Trump

FU
Fusnota
18:11 04.09.2025.

Trump ne misli on ne želi uvrijediti Vladu

