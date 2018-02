Deložirani majka i sin: 'Odreći ću se hrvatskog državljanstva'

U današnjoj deložaciji koja se odvijala u dubrovačkoj Antoninskoj ulici Katija Šarić je sa sinom morala izaći iz gradskog stana. Njihovi ljubimci, dva psa i dvije mačke, odlaze u sklonište na Žarkovici.

Njih dvoje su s nešto odjeće otišli u hotel Vis2 gdje joj je omogućen boravak sa sinom u objektu koji više ne smije primati nove beskućnike, piše Dubrovacki.hr. 'U ovoj sam se situaciji našla spletom nesretnih okolnosti. Država nas nije zaštitila, tako da ću se odreći hrvatskog državljanstva', izjavila je Katija Šarić koja je ogorčena jer država nije spriječila deložaciju.

Deložaciju su od ranoj jutra nadzirali policajci koji su blokirali ulicu, pripadnici interventne postrojbe, a na teren su izašli i pročelnik za gradsku imovinu Zdenko Medović te sudska ovršiteljica.

Grad ovog puta nije odustao od iseljenja bespravnih stanara ni nakon Katijinog apela za pomoć, a posljednji pokušaj deložacije dogodio se u listopadu 2016. godine. Grad je vlasnik stana na adresi Antuninska 11 od 54 kvadrata kojeg je do smrti koristila Luiđa Memić kao zaštićeni najmoprimac, i iako to nije smjela napraviti, stan je u podnajam dala Katiji Šarić. Šarić je pak živjela u stanu i za života pokojnice, no nikad nije mogla, kako su tada obavijestili iz Grada, steći status za daljnje korištenje stana jer nije bila član obiteljskog domaćinstva, piše Dubrovacki.hr.

Šarić sa svojom obitelji u tom stanu živi već 16 godina, a od trenutka dobivanja obavijesti bezuspješno traži novi smještaj. Katija i njena obitelj već su više od 20 godina socijalni slučajevi, preživljavaju s 1600 kuna mjesečno, i nemaju drugi smještaj. Šarić navedeni stambeni prostor koristi bespravno iako ju je Upravni odjel za gospodarenje nekretninama dopisom od 11. srpnja 2007. godine pozvao da predmetni stan vrati u posjed Gradu, ali se ona nikad pozivu nije odazvala stoga je Grad Dubrovnik bio prisiljen podnijeti tužbu za iseljenje.

'Moja obitelj sastoji se od pet članova, trenutno je u ovom stanu pred prisilno iseljenje samo dvoje, sin i ja, upravo radi Ovrhe prisilnog iseljenja iz stana u vlasništvu Grada Dubrovnika 2012. godine', rekla je Katija Šarić. Njezina dva unuka, od 9 i 6 godina, trenutno se nalaze u Domu za nezbrinutu djecu u Zagrebu i ne mogu se vratiti doma dok se ne riješi situacija sa stanom u kojem obitelj živi već 18 godina.