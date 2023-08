Dubrovački gradonačelnik osudio napad na Igora Legaza: 'Krenut ćemo u borbu s uzurpatorima'

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković osudio je u nedjelju napad na Igora Legaza, predsjednik lokalne dubrovačke udruge, na kojega je nasrnuo djelatnik tvrtke Royal Hotels Resort i prijetio mu, jer je Legaz prepilio ogradu kod vile da omogući građanima pristup plaži. Legaz, predsjednik udruge Divlja liga vaterpolo, u srijedu, 23. kolovoza je, uz podršku građana, prepilio ogradu i srušio dio zida kraj Ville Elite, koja je u vlasništvu tvrtke Royal Hotels Resort, da bi omogućio siguran prolaz građanima, kupačima do mora i plaže.

Ograda i kameni zid su smješteni na pomorskom dobru između Levanta i Ville Elite na dubrovačkom Lapadu. No, akcija nije prošla mirno. Došlo je do naguravanja i verbalnog sukoba s djelatnicima Resorta, što su zabilježile novinarske kamere. Direktor Royal Dubrovnik Resort & Hotels i njegovi zaposlenici više su puta Legazu isključivali kabel od pile, no u tome su ih spriječili građani koji su pomagali u akciji.

VIDEO Srušio ogradu i zid da bi građani mogli prolaziti: Radnici hotela ih zalijevali vodom, otimali kabel...

Novi incident u Dubrovniku dogodio se jučer pred kamerama HTV-a, kada je na Legaza fizički nasrnuo djelatnik tvrtke Royal Resort i prijetio mu. Takvo ponašanje djelatnika tvrtke Royal Resort osudio je danas dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Građani na mail mogu prijaviti sve zloupotrebe na pomorskom dobru

"Bahatost, arogancija, nebriga za javno dobro nešto je što pod zajednički nazivnik možemo staviti za sve uzurpatore pomorskog dobra. Tek će se u nadolazećim mjesecima otkriti koliko je takvih. Naime, u trenutku kada Gradu Dubrovniku budu u potpunosti dodjeljene ovlasti za kontrolu i nadzor pomorskog dobra krenut ćemo u borbu s uzurpatorima javnog pomorskog dobra", izjavio je gradonačelnik Franković za HTV. Zid pored Ville Elite opisao je kao "uzurpaciju pomorskog dobra".

Dubrovački gradonačelnik je naglasio kako je zbog "svakodnevnih prijava", otvorena mail adresa na koju građani mogu prijaviti "sve zloupotrebe na pomorskom dobru". "Zid pored Ville Elite je samo jedan od primjera, ništa drugačiji nije bio primjer uzurpacije pomorskog dobra na Lapadskoj obali. Počeli smo svakodnevno zaprimati prijave od strane naših sugrađana o tome gdje se i kako uzurpira pomorsko dobro stoga smo se odlučili otvoriti posebnu email adresu "prijaviuzurpaciju@dubrovnik.hr" da bi naši sugrađani mogli prijaviti sve zloupotrebe na pomorskom dobru, ali i na javnom dobru u gradu Dubrovniku", kazao je.

