Država Varaždincu mora isplatiti 144.900 kuna jer je 414 dana proveo u pritvoru

Republika Hrvatska mora isplatiti 144.900 kuna Varaždincu koji je 414 dana proveo u pritvoru. Prema rješenju istražnog suca Županijskog suda u Varaždinu, u pritvoru je završio 30. kolovoza 2010. i ostao sve do 17. listopada 2011. godine.

Protiv njega je vođen postupak zbog kaznenih djela protiv opće sigurnosti ljudi, imovine i sigurnosti prometa, kaznenog djela protiv imovine zlouporabom osiguranja i nasilničkog ponašanja. Za veći dio optužbi je oslobođen, a od dijela je tužiteljstvo odustalo od progona, pa smatra da mu pripada pravo na naknadu neimovinske štete.

Pretrpio je, kako je opisao, intenzivne duševne boli jer je bio odvojen od obitelji i nije imao nikakve prihode, pa je obitelj ostala bez sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Govorio je da nije kriv i da će se ubiti, pio je i tablete za smirenje. Smršavio je 30 kilograma. Po izlasku iz pritvora poremetili su se njegovi odnosi s djecom koja mu nisu toliko privržena kao prije.

Inače, on je nekoliko godina prije tog spornog pritvora odsjedio u zatvoru zbog jednog drugog kaznenog djela, no tada još nije bio u braku, nije imao djecu i planove. Općinski sud u Varaždinu je u nepravomoćnoj presudi obrazložio da pravo na naknadu štete zbog neutemeljenog uhićenja pripada osobi koja je bila u pritvoru, a nije došlo do pokretanja kaznenog postupka, ili je postupak obustavljen pravomoćnim rješenjem. Nadalje, pravo na naknadu ima i ako je pravomoćnom presudom oslobođena optužbe ili pak je optužba odbijena. Odobrena mu je naknada u iznosu od 350 kuna po danu provedenom u pritvoru.