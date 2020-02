'Država će preuzeti zdravstveni sustav i zaposliti sve bez posla'

Ljevičarski senator Bernie Sanders opravdao je u utorak ulogu favorita u predizborima u Demokratskoj stranci u New Hampshireu, maloj saveznoj državi na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Jučer poslijepodne bili su prebrojeni glasovi s oko 90 posto predizbornih mjesta, a Sanders je osvojio 26 posto glasova. Dva posto manje glasova od njega imao je Pete Buttigieg, bivši gradonačelnik South Benda, kojeg se smatra umjerenijim kandidatom.

Republikanci žele Bernieja

Većina je analitičara, nakon prošlotjednih predizbora u Iowi i ovotjednih u New Hampshireu, upravo Sandersa i Buttigiega istaknula kao favorite za osvajanje nominacije stranke za natjecanje na predsjedničkim izborima 3. studenoga protiv republikanca Donalda Trumpa. Treće mjesto senatorice Amy Klobuchar bilo je za nju ugodno, a četvrto i peto senatorice Elizabet Warren i bivšeg potpredsjednika Joea Bidena za njih neugodno iznenađenje.

I dok se još prije desetak dana Biden zbog prepoznatljivosti svog imena i potpredsjedničkog mandata uz Baracka Obamu spominjao kao favorit, u utorak je u New Hampshireu dobio samo osam posto podrške birača i nije osvojio nijedan delegatski glas. Sanders i Buttigieg osvojili su devet glasova delegata, a Klobuchar šest. Predizbori se održavaju do početka lipnja, a za odlazak u dvoboj s Trumpom potrebno je ukupno 1990 glasova delegata. Prema tomu, iako su kandidati dosad osvojili vrlo malo glasova delegata, Buttigieg 22, a Sanders 21, njih su dvojica zbog dobrog ulaska u izbornu sezonu dobili vjetar u leđa, dok su se Warren i Biden našli u velikim problemima, s minimalnim postotkom glasova.

Prava je priča bio Bernie Sanders, 78-godišnji senator iz Vermonta i prvi relevantan političar u modernoj američkoj povijesti koji sam sebe naziva socijalistom. On je odličnim startom u Iowi i New Hampshireu uspio dodatno razbuditi nade svojih mladih birača i aktivista u kampanji da može pobijediti na izborima u svojoj stranci kako bi u studenome srušio Trumpa. No, republikanci navijaju da će u borbu s predsjednikom Trumpom ući upravo Sanders jer vjeruju da Amerikanci nikad neće izabrati socijalista na čelo zemlje. A Sandersove politike zaista su socijalističke, slažu se njegovi pristaše i kritičari, samo što drukčije vrednuju tu tvrdnju.

On predlaže da se uvede jamstvo da će vlada zaposliti sve nezaposlene, da minimalna plaća poraste na 15 dolara po satu, dvostruko više nego sad (iako mnoge države imaju propisanu veću minimalnu cijenu rada) te da monetarna vlast prestane podizati kamatne stope kako bi kontrolirala inflaciju.

Također, obećava i državno preuzimanje zdravstvenog sustava koji bi eliminirao sve privatnike u toj industriji. S obzirom na to da se u toj industriji troši čak 18 posto BDP-a, što je mnogo više nego u drugim visokorazvijenim zemljama, poduzetnici u toj grani bunili bi se protiv planova koji bi ih istisnuli s tržišta. Uz to, i više od 150 milijuna Amerikanaca ima privatne police zdravstvenog osiguranja. Kako bi platio sve te izdatke, Sanders predlaže da se povisi porez na dobit tvrtkama, porezi na dohodak svim građanima te bi uveo i poseban porez za najbogatije.

Prema procjenama Briana Riedla iz instituta Manhattan, Sandersovi planovi doveli bi do godišnjih deficita od oko 30 posto BDP-a, a vlada bi trošila gotovo 70 posto BDP-a, što je dvostruko više nego danas. Polovica bi zaposlenika bila u javnom sektoru. Inflacija, deficit te ogroman i neučinkovit državni aparat bile bi najveće prijetnje za uspjeh njegovih planova. Zbog toga su ga mnogi analitičari, posebno na desnici, usporedili s liderom britanskih laburista Jeremyjem Corbynom koji je teško poražen na izborima potkraje 2019.

Bloomberg potiho slavi

Sljedeći su predizbori u Nevadi 22. veljače, a Sanders će se dobrim rezultatom pokušati još snažnije istaknuti kao vodeći u utrci. Donedavni favorit Biden pokušat će se dobrim rezultatom u Južnoj Karolini sedam dana kasnije izvući iz vrlo loše situacije. Protiv njega navijat će drugi umjereni kandidat Michael Bloomberg koji igra na kartu uspješnog mandata na čelu New Yorka. On želi Bidenovo mjesto ljubimca stranačkog establišmenta kao političar koji može pobijediti Trumpa.