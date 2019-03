Dramatično spašavanje s kruzera: Počela sam moliti za sve na brodu, bilo je zastrašujuće

Najmanje deset ljudi je ozlijeđeno tijekom evakuacije s luksuznog kruzera kojem se u subotu usred olujnog vremena pokvario motor zapadno od Norveške. Kapetan kruzera zvao je pomoć kako bi što prije evakuirali putnike koji su se nalazili na brodu, piše RT. Još je uvijek u tijeku spašavanje, a brodovi pokušavaju kruzer dovući do obale. Sve ovisi o vremenskim prilikama jer su valovi i dalje veliki.

Norveški NRK javlja da je evakuirano oko 500 ljudi, a tri od četiri motora na bordu su ponovno u pogonu, te je brod ponovno u pogonu. Plan je da se brod doveze do luke Molde uz pomoć remorkera. CNN javlja da brodovi pokušavaju odvesti kruzer do obale, ali su valovi i dalje veliki.

Glasnogovornik Zajedničkog spasilačkog centra za južnu Norvešku Per Fjeld izjavio CNN-u da su tri od četiri motora proradila i da kruzer sada sporo plovi.

Ryan Flynn koji čeka 15 sati na spašavanje objavio je video na Twitteru gdje se vidi kako ljudi s prslucima za spašavanje čekaju evakuaciju.

Still on #vikingsky more than 15 hours after the initial mayday call! We need off this ship! pic.twitter.com/T4sFqc1dZ3