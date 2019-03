Dramatične scene u Norveškoj. Helikopteri spašavaju putnike s kruzera

Kruzer koji je putovao blizu obala Norveške odaslao je poziv za pomoć zbog jakog vjetra i velikih valova, prenosi Euronews.

Uprava kruzera zvala je pomoć kako bi što prije evakuirali 1300 putnika koji se nalaze na brodu. Zbog olujnog nevremena kruzeru je otkazao motor zbog čega je započeta dramatična operacija spašavanja svih putnika.

Now: Norwegian cruise #ship Viking Sky sends MAYDAY in stormy conditions off notorious Hustadvika, western #Norway . Helicopters and ships nearby. Possible evac. of 1300 passengers. #Mayday #shipping #storm pic.twitter.com/9rEuYDGEd7

Službe su potvrdile da se kruzer uspio usidriti, a zabrinuti rođaci putnika poručuju kapetanu da im javi da li su ljudi na sigurnom.

Cruise ship “Viking Sky” with 1300 passengers aboard has sent out #MAYDAY as it drifts closer to the shore in Hustadvika on the northwestern coast of Norway. There’s bad weather in the area and eye witnesses estimate the ship is approximately 1km from the shore #vikingsky pic.twitter.com/5qfxcvIQsZ