Drama u Sisku: Muškarac s nožem viđen ispred dječjeg vrtića

U Sisku je jutros, oko 9 sati, došlo do incidenta kada se 49-godišnji muškarac pojavio ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Nikole Šubića Zrinskog držeći u ruci nož. Prema informacijama koje je priopćila Policijska uprava sisačko-moslavačka, muškarac se nalazio blizu ulaznih vrata ustanove dok je nož držao vidljivo u ruci.

Kako doznajemo muškarac s nožem došao do dječjeg vrtića Tratinčica. Primijetili su ga djelatnici i zvali policiju. Muškarac nije ušao u sam vrtić niti je to pokušavao. No riječ je o vrtiću koji sa ulazne strane nema ogradu te mu se pristupa direktno s ceste

Policijski službenici odmah su intervenirali te su mu oduzeli nož prije nego što je uspio ući u prostor ustanove. Utvrđeno je da se radi o osobi s duševnim smetnjama, zbog čega je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje skrbi. Iz policije poručuju kako kriminalističko istraživanje i dalje traje te će po njegovom završetku biti poznato više detalja.