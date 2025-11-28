Drama u Sisku: Muškarac s nožem viđen ispred dječjeg vrtića

U Sisku je jutros, oko 9 sati, došlo do incidenta kada se 49-godišnji muškarac pojavio ispred odgojno-obrazovne ustanove u Ulici Nikole Šubića Zrinskog držeći u ruci nož. Prema informacijama koje je priopćila Policijska uprava sisačko-moslavačka, muškarac se nalazio blizu ulaznih vrata ustanove dok je nož držao vidljivo u ruci.
Kako doznajemo muškarac s nožem došao do dječjeg vrtića Tratinčica. Primijetili su ga djelatnici i zvali policiju. Muškarac nije ušao u sam vrtić niti je to pokušavao. No riječ je o vrtiću koji sa ulazne strane nema ogradu te mu se pristupa direktno s ceste
Policijski službenici odmah su intervenirali te su mu oduzeli nož prije nego što je uspio ući u prostor ustanove. Utvrđeno je da se radi o osobi s duševnim smetnjama, zbog čega je prevezena u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi daljnje skrbi. Iz policije poručuju kako kriminalističko istraživanje i dalje traje te će po njegovom završetku biti poznato više detalja.
Dakle zna se koliko lik ima godina ali ne zna se tko je? Kamo je otišlo ovo današnje novinarstvo? Pa stvarno.