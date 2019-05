Avion s više od 140 putnika otklizao u rijeku: Udario je o tlo i odskočio, bilo je zastrašujuće

Čarter zrakoplov sa 143 putnika i članova posade otklizao je na Floridi s piste u rijeku St. Johns u gradu Jacksonvilleu dok je pokušavao sletjeti u vojnu bazu tijekom grmljavinskog nevremena i ozlijeđena je 21 osoba.

Policija u Jacksonvilleu objavila je na Twitteru da je 21 osoba prebačena u bolnicu i da su svi u dobrom stanju.

Zrakoplov Boeing 737-800 doletio je iz mornaričke baze u zaljevu Guantanamo na Kubi sa 136 putnika i sedam članova posade i završio je u rijeci na kraju piste u zrakoplovnoj bazi Jacksonville u 21,40 sati, objavio je glasnogovornik te zrakoplovne baze.

BREAKING: @JFRDJAX confirms a 737 commercial #plane coming in from #Miami went down in St Johns River in #Jacksonville #Florida. 142 people on board. ALL ACCOUNTED FOR. No serious injuries. Searching for 2 dogs and a cat. @ActionNewsJax @WOKVNews @WFTV @wsbtv @wsoctv @JSOPIO pic.twitter.com/Z3L4sMOCnO