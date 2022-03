PLenković ide kod Anušića

Doznajemo što je bilo na sastanku Plenkovića i Tramišak, premijer zbog nje ide kod Anušića

Nataši Tramišak Plenković je prije javno spočitnuo što ga nije obavijestila o prijetnjama prije nego su one postale tema medija, a cijelu je situaciju opisao kao ekstremno bizarnu, no Anušić i tu nalazi opravdanje za dugogodišnju suradnicu. Župan je uvjeren kako te informacije tjedniku Nacional nije pustila Tramišak, no kad su navodi o prijetnjama objavljeni, ministrica ih nije mogla opovrgnuti jer su, kaže Anušić, istiniti. A premijeru, pojašnjava, o prijetnjama ništa nije govorila jer su pritisci i prijetnje ljudima u politici uobičajene. Dapače, tvrdi da se i njemu više puta prijetilo, pa prijetnje nije nikom prijavljivao.