Dosje Ive Sanadera: Simbol korupcije mogao bi na slobodu za godinu i pol dana

Ja sam svoju dionicu odradio”, rekao je u srpnju 2009. Ivo Sanader i tom rečenicom šokirao javnost. Jer u tom trenutku on je bio premijer, predsjednik HDZ-a i najmoćniji čovjek u državi. Njegova ostavka bila je šok za sve, a zašto ju je dao nije razriješeno sve do danas. No u trenutku dok je izgovarao tu rečenicu Sanader vjerojatno nije mislio da će ni godinu kasnije, poput kakvog kriminalca, biti uhićen na austrijskoj autocesti. A sigurno nije mislio ni da će gotovo 11 godina od tog uhićenja biti pomalo zaboravljen od svih, prezren te pretvoren u simbol korupcije u Hrvatskoj. U ovom trenutku, bivši je HDZ-ov premijer višestruko osuđena osoba koja život gleda kroz rešetke Remetinca, a od pet presuda koje su donesene protiv njega, tri su trenutačno pravomoćne. Sudilo mu se za afere Planinska, Hypo, Ina – MOL, Fimi media te HEP – DIOKI.