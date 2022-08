Donosimo prve rezultate hrvatske ankete koju je pokrenuo Papa: Evo što građani očekuju od Crkve

Zanimljivo je kako se, brojem vjernika najmanja biskupija u Hrvatskoj, ona sa sjedištem u Hvaru, prva odazvala i objavila rezultate prve faze sinodskog hoda, koji je papa Franjo pokrenuo jesenas pod nazivom “Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje”. Sve su se biskupije i nadbiskupije u Hrvatskoj odazvale tome papinu pozivu i odaslale anketne upitnike internetom i po crkvama. Pritom Crkvu ne zanima samo mišljenje njezinih vjernika, nego i agnostika i ateista, tj. onih koji su izvan Crkve.



Prvi rezultati te široke crkvene ankete stižu s Hvara i vrlo su zanimljivi. Otkrivaju da vjernici Crkvu doživljavaju kao klerikalnu, tj. okrenutu prema svećenicima, da joj prijeti opasnost od “klerikaliziranih laika”, da Crkva treba biti popustljivija prema pobačaju, umjetnoj oplodnji, istospolnim brakovima, rastavi braka i pričesti rastavljenih, zajedničkom predbračnom životu i drukčijem shvaćanju spolnog morala. No to je daleko od onih stavova kakvi su, primjerice, iznjedreni u njemačkom sinodalnom putu. Primjerice, određeni dio anketiranih istodobno drži da su sakramenti svedeni na izvanjsku formu, da je odnos prema primanju sakramenata popustljiv te da bi trebalo postrožiti kriterije za one koji ih namjeravaju primiti.