Donesena presuda u slučaju u kojem je nesretnu ženu (74) do smrti izbolo više od tisuću pčela

Sinovi nesretne žene (74) koja je kod Koprivnice preminula od uboda više od tisuću pčela dobit će od vlasnika košnica oko 530.000 kuna odštete, a priznato im je i čak 154.000 kuna parničnih troškova. Postane li presuda pravomoćna, pčelari će s kamatama morati platiti više od 700.000 kuna.

Općinski sud u Koprivnici danas je nepravomoćno presudio da su za napad pčela na nesretnu Baricu Matanović iz Koprivničkih Brega odgovorni vlasnici košnica Rade Trbojević i njegov sin Željko iz Petrinje. Oni su, naime, oko 90 košnica stavili preblizu poljskom putu kojim su svakodnevno prolazili mještani okolnih sela.

Nesretnu ženu pčele su napale u travnju 2012. godine kad se oko 9.30 sati poljskim putem zaputila do liječnika u obližnji Glogovac. Kako su košnice bile udaljene sedam do deset metara od puta, a s druge strane bilo je polje uljane repice, veći roj pčela napao je jadnu ženu koja je pala na tlo. U trenu ju je prekrio gusti roj pčela kojeg su tek uspjeli rastjerati vatrogasci vodenim šmrkovima.

Pčelari: Žena sukrivac za napad

Nekoliko dana kasnije Barica Matanović preminula je u koprivničkoj Općoj bolnici, a vještaci su ustanovili kako je uzrok smrti pčelinji otrov usljed kojeg je došlo do zatajenja unutarnjih organa. Sud je ustanovio kako se vlasnik pčelinje zajednice nije držao pravilničkih odredaba “koje propisuju da u takvoj situaciji udaljenost od izletne strane na košnicama do ruba javnog puta mora biti najmanje 50 metara, dok je udaljenost u ovom slučaju bila 7 do 10 metara”.

Tuženi pčelari branili su se kako je tamo bilo i drugih pčela, ne samo njihovih, ali i tvrdnjama da je žena sukrivac za napad zbog nepropisnog kretanja poljskim putem, ali i mogućeg neadekvatnog ponašanja “jer pčele napadaju kad su osobno ugrožene i na neki način napadnute ili ako smatraju da im ta ugroza prijeti”.

Ključni argument Trbojevićima bio je da taj poljski put kojim se žena kretala nije bio javni put u smislu zakona, a to je potvrdio i jedan od angažiranih vještaka. Zato za njega, tvrdili su, nije vrijedila odredba o najmanje 50 metara udaljenosti košnica. No, svjedok Damir Kušenić, koji je s Trbojevićem obilazio polja zasijana uljanom repicom, kaže kako ga je “upozorio da je to preblizu poljskog puta kojim svakodnevno prolaze ljudi i djeca u školu i zapravo ga smatraju glavnim putem”.

U tijeku i kazneni postupak

Rade Trbojević je i kazneno prijavljen zbog smrti nesretne žene, ali Županijski sud u Varaždinu je nakon žalbenog postupka vratio cijeli slučaj na početak pa će mu se opet suditi. Privatnu tužbu protiv pčelara pokrenuo je Baričin suprug, ali on je u međuvremenu umro pa su postupak preuzeli njegovi sinovi.

Današnja presuda je nepravomoćna i na nju će se petrinjski pčelari žaliti.