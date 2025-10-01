'Dogodine moramo biti posebno oprezni pri formiranju cijena'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da je u rujnu u odnosu na lanjski rekordni rujan turistički promet povećan za šest posto, a podaci za cijelu godinu na tragu su oko dva posto više dolazaka i jedan posto više noćenja. Glavina je apelirao na mudro formiranje cijena u sljedećoj godini.

Najvažnija odrednica

"Osvrnemo li se na iduću godinu, moja je poruka svim dionicima u turizmu da posebno oprezni budu prigodom formiranja cijena. Godina koju upravo živimo prvi je put pokazala da je najvažnija odrednica koja određuje odabir mjesta za odmor – cijena, točnije odnos cijene i kvalitete", rekao je Glavina na otvorenju 9. izdanja Konferencije Tourism 365, dvodnevnog međunarodnog skupa koji se održava u Opatiji. Ove godine prvi put u našoj povijesti rast i rezultati nisu generirani u dva ljetna mjeseca, što znači da smanjujemo sezonalnost koja je bila problem godinama i koja je jedan od naših najvećih izazova, istaknuo je Glavina, dodavši kako to potvrđuje da se Hrvatska mijenja i da na tragu strateškog okvira i zakonskih izmjena stvaramo preduvjete za cjelogodišnji turizam.

Dodao je kako će, s obzirom na to da naše najvažnije emitivne države ne iskazuju gospodarski rast poput nas, cijena sasvim sigurno biti ta koja će odrediti trendove i iduće godine. Stoga ni zadovoljstvo, poručuje ministar, ovogodišnjom turističkom sezonom nije potpuno. Bilo bi svakako veće da smo cjenovnu politiku uskladili kvalitetnije.

"Da, zadovoljni smo ovogodišnjim rezultatima, no ne isključujem mogućnost da bi bili i bolji da smo cjenovno bili konkurentniji", zaključio je svoje obraćanje prigodom otvaranja Konferencije ministar Glavina. U fokusu je, kako na razini Hrvatske, tako i EU, održivi turizam, o čemu je govorila i zastupnica u Europskom parlamentu i bivša ministrica turizma Nikolina Brnjac.

"Cilj je vidjeti kako klimatski izazovi utječu na turizam, kako turizam utječe na lokalne zajednice, prostor i okoliš. Sa svim onim izazovima s kojima se Hrvatska susreće, susreću se i ostale europske države članice", poručila je Brnjac.

Maja Bakran Marchic, zamjenica ravnatelja Glavne uprave za promet Europske komisije, potvrdila je da je pri kraju definiranje europske strategije održivog turizma.

Održivi(ji) turizam

"Europa je, globalno gledano, najvažnija turistička sredina koja godišnje ostvaruje oko tri milijarde noćenja. Porast udjela turizma snažno je prisutan u svim dijelovima svijeta, a predviđa se kako će u skoroj budućnosti svako osmo radno mjesto biti povezano s turizmom. Upravo stoga pred samim smo krajem oblikovanja Europske strategije održivog turizma koja će biti objavljena najkasnije u svibnju iduće godine. Vidimo i sami što se događa primjerice u Španjolskoj, tako da je održivost na razini europskog turizma, koji inače ostvaruje više od pet posto ukupnog europskoga gospodarstva – u Hrvatskoj i Grčkoj gotovo 20 – i više nego potrebna", zaključila je Bakran Marchic.