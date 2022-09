Događaju se promjene koje ne bismo nikad poželjeli, ali ih je ljudska vrsta izazvala

Jednom je netko rekao da je u životu samo mijena stalna. Opažanje vrijedno mudre znanosti. Uz stalnu mijenu, čini se da i ne može biti ničega stalnog. Pokušavam se domisliti ima li ipak nečega što je stalno, što ne podliježe promjenama, pa mi pada na pamet kako bi to mogla biti poznata nam Priroda i njen eventualni nepoznati Stvoritelj, ali premda je Priroda stalna, ipak se stalno mijenja. Razmišljam tako sam sobom, jer gotovo da više nemaš s kim porazgovarati. Razmijeniti misli, provjeriti ispravnost vlastitog mišljenja bilo o čemu. Jedinka je nedovoljna za sintezu i zaključak, pravi ili krivi. Međuljudski odnosi nekako su se promijenili, ništa se ne čini isto kao nekad, mada, očito, nijednoj generaciji nije bilo isto kao onoj prije nje. No živim danas, mislim danas… ali mislim i na sutra, iako nisam siguran koliko bi za kvalitetu tog sutra ja osobno trebao biti odgovoran. No čovjek ima djecu, unuke, da ne kažem i praunuke, pa se nekako uvijek brine što će s njegovim dragima biti u budućnosti. Sad je vrlo jednostavno razgovarati s nekim na suprotnoj strani zemaljske kugle, istodobno se čak i gledati, ali više nije lako sa susjedom ćakulati uz kavu. Katkad i ne znaš tko ti je susjed. No u zadnje vrijeme dogodile su se i još uvijek događaju promjene koje ne bismo nikad poželjeli, ali ih je, bez sumnje, ljudska vrsta izazvala. Problem nam je dodatno otežan činjenicom da nismo bili svjesni koliko nam je do tih promjena bilo dobro, ali prirodno je da čovjek uvijek traži više i bolje.