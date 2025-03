Dodik je slavio Trumpovu pobjedu, a sad je dobio šamar iz SAD-a

Američki državni tajnik Marco Rubio poslao je oštro upozorenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, izravno ga optuživši da potkopava sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine. U izjavi na društvenoj mreži X Rubio je ustvrdio da Dodikovi postupci podrivaju institucije BiH i prijete njezinoj sigurnosti i stabilnosti, pozivajući političke lidere u BiH na konstruktivan i otvoren dijalog, a partnere u regiji da mu se pridruže u suzbijanju tog “opasnog i destabilizirajućeg ponašanja”. Istodobno je europska vojna misija u BiH EUROFOR najavila jačanje svoje prisutnosti u BiH, što je također izravan odgovor na prijetnje koje svakodnevno stižu iz Republike Srpske.

Sporni zakoni

U Republici Srpskoj stupili su u četvrtak sporni zakoni o zabrani rada četiri institucije BiH na području srpskog entiteta, među kojima su i sud, državno odvjetništvo i sigurnosne agencije. Zakone je usvojio parlament Republike Srpske nakon što je sud BiH nedavno nepravomoćno osudio Dodika na jednogodišnju kaznu zatvora i šestogodišnju zabranu političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Christiana Schmidta. Ustavni sud BiH ubrzo je suspendirao provedbu spornih zakona do konačne ocjene njihove ustavnosti, na što je Dodik poručio da će ih svejedno provoditi. Sve je to pojačalo političke napetosti u zemlji, a Dodikovi potezi naišli su na osude niza država. Na smirivanje tenzija i povratak dijalogu radi funkcionalnosti susjedne države pozvao je i premijer Andrej Plenković, koji se i sastao s visokim predstavnikom Schmidtom, koji se pak oglasio izjavom kojom poziva na bezuvjetno poštivanje odluka Ustavnog suda. Sve državne institucije, kako je poručio, moraju nastaviti djelovati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim okvirima na teritoriju cijele BiH. Jasna i nedvosmislena američka osuda Dodikovih poteza određeno je iznenađenje za Dodika, koji je u prošlosti puno puta izražavao potporu američkom predsjedniku Trumpu, a proslavio je i njegovu izbornu pobjedu, očekujući da će Trumpova administracija biti susretljivija prema njegovim političkim ciljevima. Dodik je, primjerice, prije nekoliko godina uvjeravao da će u slučaju Trumpove pobjede proglasiti napokon neovisnost Republike Srpske. Međutim, rezolutna izjava američkog državnog tajnika potvrđuje da je Dodik preuranjeno slavio i da se sada mora suočiti sa stvarnošću. Republikanska zastupnica Ann Wagner ovih je dana Dodika proglasila “brutalnim kriminalcem” koji vodi kampanju destabilizacije BiH. Rubiova izjava odnosi se i na Hrvatsku, s obzirom na to da Rubio otvoreno poziva “partnere u regiji” da mu se pridruže u borbi protiv Dodika, a znamo da Dodik uživa potporu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. I iz američkog veleposlanstva u Sarajevu ovih su dana poručili da se odnos Washingtona prema BiH neće mijenjati unatoč promjenama u Bijeloj kući i da SAD ostaje privržen Daytonskom sporazumu, na što je Dodik reagirao tvrdnjom da ne shvaća zašto se odnos Washingtona prema njemu nije promijenio, smatrajući da je vjerojatno riječ o “podvali” Bidenovih ljudi i “plaćenika USAID-a” u veleposlanstvu.

Podrška Rusije

Dok Amerika i Europa osuđuju Dodikove poteze, ruski predsjednik Vladimir Putin solidarizirao se s Dodikom. Putin je ovih dana telefonski razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, naglašavajući “nedopustivost vanjskog miješanja u unutrašnju političku situaciju u Srbiji” i izražavajući solidarnost s Dodikom. Prema neslužbenim informacijama, EUROFOR će preventivno rasporediti dodatnih 400 vojnika u BiH, a riječ je o, kako poručuju iz zapovjedništva EUROFOR-a, proaktivnoj mjeri u cilju sigurnosti i stabilnosti BiH. Sutra u Sarajevo stiže i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.