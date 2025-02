Dobio gotovo 500 godina zatvora radi zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa

Vincent Lemark Burrell (57) iz Dallasa, Georgia, osuđen je na drakonsku kaznu od 475 godina zatvora nakon što je proglašen krivim po 103 točke optužnice, uključujući 93 točke za organiziranje borbi pasa i 10 točaka za okrutnost prema životinjama. Ova presuda, izrečena 30. siječnja 2025., predstavlja najdužu poznatu kaznu ikada izrečenu za ovakvu vrstu zločina u Sjedinjenim Američkim Državama, a vjerojatno i u svijetu, kako navode New York Times i NBC News.

Slučaj je započeo 2022. godine kada je dostavljač primijetio alarmantno stanje na Burrellovom imanju. Vidio je brojne pse vezane teškim lancima za stupove ograde, što je odmah prijavio nadležnim službama. Ova dojava pokrenula je istragu koja je razotkrila šokantnu stvarnost skrivenu iza ograde Burrellove kuće. Policija okruga Paulding, po dobivanju naloga za pretragu, na imanju je pronašla 107 pasa, uglavnom pit bullova, u izuzetno teškim uvjetima. Psi su bili vezani teškim lancima, često bez pristupa hrani i vodi. Mnogi su bili pothranjeni, s vidljivim ožiljcima i ozljedama, uključujući i nasilno uklonjene zube.

