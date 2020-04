Do sada stiglo šest prijava, javni poziv se okončava u ponedjeljak

Tko se sve javio za upražnjeno mjesto glavnog državnog odvjetnika, konačno bi se trebalo znati 21. travnja. Naime, kako je priopćeno iz Državnoodvjetničkog vijeća (DOV) u ponedjeljak će biti okončan postupak zaprimanja prijava.

Javni poziv bio je raspisan prije mjeseca dana do 11. ožujka. No s obzirom na pandemiju koronavirusa, prijave kandidata dolaze poštom, pa u DOV-u kažu da se očekuje da će do 21. travnja biti zaprimljene sve prijave koje su preporučeno poštom poslane zaključno s 10. travnjem 2020.

Inače, do 15. travnja stiglo je šest prijava, a među kandidatima sudeći po medijskim napisima ima nekoliko poznatih odvjetnika te nekoliko osoba iz samog DORH-a.

Prema neslužbenim informacijama Zlata Hrvoj Šipek, koja je trenutačno v.d. glavnog državnog odvjetnika, ima najviše šanse da bude izabrana na tu funkciju. Ako se to dogodi, ona će biti prva žena na čelu DORH-a. Ona je inače bila prva zamjenica Dražene Jelenića, koji je s te funkcije morao odstupiti zbog afere Mason.