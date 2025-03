Djelomična pomrčina Sunca na sjevernoj hemisferi

Stanovnici Europe i drugih dijelova sjeverne hemisfere u subotu su uživali u djelomičnoj pomrčini Sunca. Pomrčina Sunca pojava je kad Mjesec prijeđe ispred te zvijezde i blokira njezino svjetlo. Poseban je to astronomski događaj za koji se moraju uskladiti položaji Sunca, Mjeseca i Zemlje, piše u subotu BBC. Djelomična pomrčina, kakva je vidljiva danas, odnosi se na pojavu kad Zemljin satelit 'sakrije' samo dio Sunca. Iako je pomrčina bila samo djelomična, stručnjaci su upozoravali Europljane da je ipak promatraju s oprezom - njemačka meteorološka služba posebno je upozorila protiv promatranja dalekozorom ili teleskopom te savjetovala nošenje posebnih naočala. "Prvi stanovnici koji će je vidjeti bit će stanovnici Mauritanije i Maroka, a posljednji oni iz sjevernog Sibira", rekao je ranije za agenciju France Presse Florent Deleflie, astronom iz opservatorija Paris-PSL. Pomrčina je trajala od oko 10 sati do oko 14 sati po hrvatskom vremenu, piše francuska agencija.

Opservatorij u Parizu priopćio je da je svoj maksimum dosegla u 11:47, iznad sjeveroistočne Kanade i Grenlanda. Pomrčina neće nigdje biti potpuna, no u dijelovima Kanade Mjesec je prekrio oko 90 posto Sunca, prenosi Guardian. Njemački mediji pišu kako će iduća djelomična pomrčina nad srednjom Europom biti 12. kolovoza iduće godine, kad će biti prekriveno više od 80 posto Sunca. Iduća potpuna pomrčina očekuje se tek 2081., prenosi agencija dpa. Zvjezdarnica Zagreb ranije u subotu priopćila je kako se djelomična pomrčina mogla vidjeti i u Hrvatskoj, no samo do 12 posto. Sudeći po kišnom vremenu koje je zahvatilo veći dio zemlje, djelomična pomrčina ovaj put je Hrvatima promakla.