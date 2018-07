Dječaci bi mogli biti zarobljeni mjesecima: Ne znaju plivati ni roniti

Nedugo nakon odličnih vijesti o pronalasku 12 tajlandskih nogometaša i trenera, stižu pomalo zabrinjavajuće informacije o njihovu spašavanju. Dječaci i njihov trener nalaze se u spiljama već devet dana, a tamo bi i mogli ostati nekoliko mjeseci zbog složenog zadatka spašavanja.

Vojska je objavila kako sprema dugoročne zalihe hrane te ronilačku obuku za zarobljene dok se istodobno nastavlja ispumpavanje vode. Dobre su vijesti da je nekoliko dana proteklo bez kiše, no loše su vijesti da bi u idućim danima trebalo biti više padalina jer počinje sezona kiša, piše Guardian.

First Moment when the Thai Navy Seal found the 13 boys missing in the cave in Thailand. pic.twitter.com/JLY13Dhl1v