VLATKA KALINIĆ

Djeca s bokserima i suzavcima: Što nas je Dubrava naučila o suvremenom odgoju

Vlatka Kalinić
06.10.2025.
u 14:45

Dobili smo generaciju koja zna prepoznati nasilje, ali osjeća se potpuno bespomoćno kad ga doživi. Djeca čekaju da ih odrasli spase

Naoružani ne samo smiješkom nego i bokserima i suzavcima hodaju kroz grad. Imaju od 10 do 16 godina. Od svojih žrtava uglavnom ne traže novac, cilj im nije steći, nego ponižavati. Mjesecima nitko ne uspijeva izaći na kraj s jednom skupinom nasilne djece u zagrebačkoj Dubravi. Tisućama građana okupljenim pod transparentom "Dubrava za djecu" strpljenje je iscurilo. Traže odgovornost. Nadrealan je trenutak u kojem se roditelji moraju skupljati na ulicama i moliti državu da zaštiti njihovu djecu od druge djece, ali je i otrežnjujuć. Cijela zajednica raspada se naočigled. Jer koliko je to pitanje funkcioniranja institucija, toliko je i odgojno.

maloljetničko nasilje Vršnjačko nasilje

Certilian
Certilian
15:20 06.10.2025.

to je tako... dali ste djeci veća prava i od ličkih medvjeda... a roditelj ne smije ni viknuti na njih.. odmah plavi telefon... kad rade piz*arije u školi... profesor ih ne smije izbaciti sa sata što god napravili... inače odmah inspekcija... koji kuršlus od države...

