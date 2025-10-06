Djeca s bokserima i suzavcima: Što nas je Dubrava naučila o suvremenom odgoju

Naoružani ne samo smiješkom nego i bokserima i suzavcima hodaju kroz grad. Imaju od 10 do 16 godina. Od svojih žrtava uglavnom ne traže novac, cilj im nije steći, nego ponižavati. Mjesecima nitko ne uspijeva izaći na kraj s jednom skupinom nasilne djece u zagrebačkoj Dubravi. Tisućama građana okupljenim pod transparentom "Dubrava za djecu" strpljenje je iscurilo. Traže odgovornost. Nadrealan je trenutak u kojem se roditelji moraju skupljati na ulicama i moliti državu da zaštiti njihovu djecu od druge djece, ali je i otrežnjujuć. Cijela zajednica raspada se naočigled. Jer koliko je to pitanje funkcioniranja institucija, toliko je i odgojno.