Djeca Nove Gradiške ostala bez pedijatra

Županijska organizacija SDP-a Brodsko-posavske županije javnosti se obratila zato što je Nova Gradiška s okolicom ostala bez pedijatra. U pismu upućenom županu, gradonačelniku i načelnicima okolnih općina navode kako im se obraćaju kao zabrinuti roditelji, građani i predstavnici zajednice kako bi još jednom upozorili na ozbiljan problem koji pogađa stotine obitelji s malom djecom u zapadnom dijelu županiju. Naime, ambulanta primarne zdravstvene zaštite predškolske djece u Novoj Gradiški ostala je bez pedijatra nositelja tima.

Ističu da su unatoč upitima koja su postavili na sjednicama Županijske skupštine i Gradskog vijeća konkretna rješenja izostala, a odgovor župana Marušića da će se organizirati zamjene te da djeca zakonski mogu ići i k liječniku obiteljske medicine ne odražava stvarno stanje na terenu. Upozoravaju kako pedijatrijska ambulanta nema zamjenskog liječnika svaki dan, a kada je prisutan, radi uglavnom pola radnog vremena. Napominju i kako liječnicima obiteljske medicine, koji su već preopterećeni i nedostatni, primanje najmlađih pacijenata stvara dodatno opterećenje.

"U Novoj Gradiški propisana su dva pedijatrijska tima za djecu do sedam godina. Mi smo imali samo jedan tim koji je radio za dva tima. Sada zamjene na pola radnog vremena trebaju odrađivati ono što je prema standardu propisano za dva tima. Ovakvi uvjeti ne omogućuju kvalitetnu zdravstvenu skrb, a dolaskom sezone viroza, gripe, vrtića i škole situacija će postati još dramatičnija", navodi se u pismu koje potpisuju čelnici županijske i gradske organizacije SDP-a Nove Gradiške, Ivana Ribarić Majanović i Ivan Adžić.

Prozvani župan Danijel Marušić odgovara da je, bez obzira na to obraća li im se neka politička stranka i tu traži svoje političke bodove, svima u županiji cilj da zdravstveni sustav funkcionira. Ističe da problem sa specijalizacijama liječnika ne pogađa samo Brodsko-posavsku županiju nego i druge hrvatske krajeve naše domovine i to je vrlo aktualno. Dodao je da Brodsko-posavska županija u suradnji s resornim ministarstvom traži rješenje, uz napomenu da zdravstvena zaštita djeci ni sada nije uskraćena, a bolnički sustav funkcionira. – Proveli smo funkcionalno povezivanje bolnice i zdravstvenog sustava tako da, ako bilo kojem pacijentu treba pedijatar, odnosno specijalistički pregled, on neće biti uskraćen. Građani se ne trebaju brinuti, a to što je jedna pedijatrica iz Nove Gradiške otišla iz zdravstvenog sustava u drugi kraj, odnosno u Novsku, njezina je odluka. To ne znači da nama sutra neće doći neki pedijatar iz drugih krajeva ili neke druge specijalizacije. Javni je natječaj otvoren i očekujem da će pedijatar biti primljen – istaknuo je Marušić.