Devastacija obale: Uređuju privatnu plažu ispred vile na pet katova

Prijave zbog devastacije pomorskog dobra na priobalnom dijelu Stanića kod Omiša pristigle su na adresu regionalne vlasti i ove godine. S obzirom na to da regionalna vlast nije nadležna za inspekcijski nadzor i kažnjavanje nego samo za upozoravanje i zabilješke, prijave su proslijedili građevinskoj inspekciji pri Državnom inspektoratu, Ministarstvu zaštite okoliša, Carini, Lučkoj kapetaniji, omiškom komunalnom redaru, Ministarstvu mora...

Naime, ponovno se "uređuje" i nasipa kupalište ispred velebne Ville Charlotte, u vlasništvu Snježane Gudelj, bivše supruge Pere Gudelja, jednog od najbogatijih građana BiH. Njezina vila gostima nudi i privatnu plažu. Premda zakoni Republike Hrvatske ne poznaju status privatne plaže, upravo taj epitet krasi i naslovnu stranicu oglasa tog privatnog smještaja za odmor, javlja Slobodna Dalmacija.

I prošle godine stizale su prijave županijskom Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo posredstvom aplikacije "Pomorsko je dobro" o navodnom devastiranju pomorskog dobra ispred hotelsko-ugostiteljskog objekta. Budući da je trebalo ugoditi gostima, osigurati pristup moru i proširiti mjesto za sunčanje te postaviti ležaljke, još lani su uklonjeni borovi, "poravnate" su stijene, a zemljani dio umjetno stvorene plaže nasut je žalom te su postavljene ležaljke

Ujedno su sa zapadne strane te novostvorene plaže, između borova, tik pred Villom Charlotte, montirane i drvene stube za lakši pristup kupalištu. I ništa tu nije sporno da taj pojas uz more, pomorsko dobro, ne uređuju bez dozvola, bez traženja koncesije...

Iz Ville Charlotte tada su pojašnjavali kako je borove srušila bura, kako nemaju pojma čije su ležaljke, kako je bujica vode "složila" i očistila prostor uz more upravo za te iste ležaljke koje su oni nakon ravnanja zemlje i posipanja žalom posložili na plažu. I sada, godinu dana kasnije, opet se izravnala zemlja, nasulo žalo, "složile" ležaljke i spustile "skale" do plaže koja se reklamira kao privatna.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, prije desetak dana odgovorni iz Ville Charlotte uputili su Gradu Omišu zahtjev za suglasnost za postavljanje montažnog drvenog stubišta do same plaže kako bi se osigurao siguran pristup gostima do same plaže. Iz Grada Omiša dali su tu suglasnost, ali uz uvjet da pristup plaži i skalama imaju svi građani, odnosno da im je omogućena javna uporaba.