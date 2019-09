Detalj na kaputu koji je Melania odjenula za 11. rujna izazvao kontroverzu

Modna rješenja prve dame SAD-a Melanije Trump znaju izazvati negativne reakcije u javnosti. Najbolji primjer je jakna s natpisom "Doista me nije briga, a tebe?" koju je nosila tijekom posjeta imigrantskoj djeci. Za tu je priliku vjerojatno bilo i primjerenijih komada odjeće.

Ovaj put nekim tviterašima za oko je zapeo šav na kaputu koji Melania Trump nosi na fotografiji koju je predsjednik Donald Trump objavio povodom godišnjice terorističkih napada 11. rujna 2001. godine.

Naime, smatraju oni da šav izreza na stražnjoj strani kaputa nalikuje neboderu u kojeg se zabija zrakoplov.

Stvar je otišla toliko daleko da je medijska tajnica Bijele kuće Stephanie Grisham morala odbaciti tvrdnje kao sulude.

Što vi mislite?

Is...is that a plane crashing into one of the twin towers in the back of Melania's coat?!?

This is the part I can't get past.

It's the "I don't care, Do U?" 2.0.



That's not 'shopped. That's what both Don and Melania posted.

Her jacket has stitching that's a building with a plane crashed into it.

I'm sure I'm not the first one to spot this but who in the world thought it was a good idea for Melania to wear this coat in the 9/11 photo. It legit looks like an object is flying into a tower or the Washington Monument

