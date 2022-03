Davor Štern otkriva koliki je utjecaj ruskih oligarha u Hrvatskoj

Bivši ministar gospodarstva i energetski stručnjak Davor Štern gostovao je u emisiji Večernji TV gdje je komentirao događaje u Ukrajini.

- Ne mogu komentirati tijek rata. Svaki rat je loš, a pogotovo je loš jer je rat između dvije susjedne do sad prijateljske zemlje. Zauzimanje nuklearki ima neku logiku jer moraju biti u sigurnim rukama, a što je tamo sigurno je teško procijeniti. Žao mi je što je do toga došlo, a što je krajnji cilj mislim da nitko nije pitao gospodina Putina što ustvari on hoće.

Na pitanje što se njemu čini, Štern napominje kako on nije politički strateg, ali da je živio dugo u Rusiji i Ukrajini.

- Putinu je jasno da ne može zavladati i upravljati Ukrajinom. To je prevelika zemlja. Tamo živi 40 milijuna ljudi. Ako isključimo Europsku uniju kao nekog moderatora, ja mislim da je njemu cilj postaviti prorusku vladu kao što je bila već dva-tri puta i da kroz tu Vladu možda federalizira Ukrajinu. Meni je zapelo za oku kad je Putin imao onu veliku sjednicu pa su njegovi ministri davali odgovori jesu li za. Meni je upao u oko njegov ministar za unutrašnju sigurnost koji se pokušao izvući u jednom trenutku pa je igrao hoću-neću, pa ga je Putin odrešito pitao je li on za to na što mu je on rekao da je on za to da te dvije regije Donbas i Lugansk uđu u sastav Rusije. Putin mu je pak na to rekao da ga nije to pitao već je li za njihovo osamostaljenje, što je ovaj potvrdio. Znači, Putin ima tamo već dvije samostalne oblasti i ako mu idu još dvije-tri, nekakva je to buduća federalizacija Ukrajine s proruskom Vladom - kaže Štern i napominje kako njemu barem to tako izgleda.

No, smatra i to da se moglo i bez ovog rata.

Upitan mogu li sankcije zaustaviti Putina, Štern odgovara: - Mislim da ne. To nisu sankcije Ujedinjenih naroda, već Europe i Amerike. Prema tome, Putin ima dobre odnose s Kinezima, s Indijom, s Pakistanom i s mnogim zemljama Dalekog istoka. Sve to s bankama i SWIFT-om se može zaobići u svijetu koji je tako premrežen.

Ističe da se uvijek može pronaći način.

- Mi smo imali embargo na Hrvatsku. Bio je to jedan okrutan embargo kad se Hrvatska branila, pa su nas naši ljudi uspjeli naoružati. Dobili smo MIG-ove od Rusa i Ukrajinaca. Mi smo uspjeli pobijediti bez da su se kršile te sankcije. Bili smo spremni. Neki ljudi koji su to znali, spretno su to odradili. Može se to napraviti.

Odbija ideju da bi pritisak na oligarhe mogao utjecati na Putina, te dodaje kako je sam Putin došao na mjesto predsjednika upravo zahvaljujući oligarsima.

- Roman Abramovič je u ime oligarha došao Jeljcinu i rekao mu da siđe sa svoje pozicije te su mu obećali mirnu starost. Putin je došao ispred organizacije bivšeg KGB-a, današnji FSB koja je na neki način vladala Sovjetskim savezom. Velika je to mašinerija koja ima kontrolu nad svim i koji su dozvolili oligarsima da postanu to što jesu. Oni su počeli za vrijeme Jeljcina, ali su za vrijeme Putina i dalje gomilali novce. Sve to ide na račun BDP-a. Sigurno s time Rusi nisu bili sretni, a kako su Rusi šutke gledali bogaćenje na njihov račun...Zamislite da se u Hrvatskoj pojave ljudi koji imaju milijarde. Mi smo kritični prema onima koji malo bolje stoje jer imamo razvijeni sustav jala, a u Rusiji da je to bilo nitko od njih ništa ne bi imao. Rusi su poslušan i miran narod i pred njihovim očima se bogatstvo rastakalo i otišlo u ruke pojedinaca - kaže Štern.

Napominje kako ne mogu oligarsi utjecati na Putina, a jedini koji je pokušao je Mihail Hodorkovski i jedina njegova pogreška je bila da je on negdje izjavio da bi se on natjecao da bude predsjednik Rusije. Štern dodaje da su Hodorkovskom nakon toga našli neku pogrešku u privatizaciji pa je dobio devet godina u Sibiru. Ističe kako nema osobe u Putinovom krugu koja će mu doći i reći da je pogriješio te ako i pokušaju to da neće dobro proći.

Na pitanje je li Putin u stanju upotrijebiti nuklearno oružje, Štern odgovara s protupitanjem: - Protiv koga? Protiv sebe?

- Nije to blef. Vi možete izjaviti što god želite pa to ispadne neka poluistina. Slučajno sam živio u Moskvi 1986. godine kad je bio Černobil i vjetrovi pušu sa zapada na istok. Takvi vjetrovi bi donijeli to do Rusije i to bi izazvalo pobunu. Svjestan je on toga, to je igranje s nuklearnim oružjem. Mislim da to nije ozbiljna prijetnja. Ako je, onda je stvarno luda.

Uvjeren je da sankcije neće dobro završiti za zapadne zemlje.

- Mi imamo vidljivu štetu na relativno malim uspješnim kompanijama koje rade u Rusiji. Ad Plastik, Galenski laboratoriji..ima još kompanija i oni sigurno osjećaju posljedice pada rublja i zabrane isporuke robe u Rusiji. Sankcije su vrlo pomno diferencirane i da ne naštete previše. Nije se dignulo ono od čega Rusija živi, a to je isporuka plina. Kad bi se to dogodilo i Rusija zaustavi dotok plina i nafte, onda bi stradala cijela Europa - kazao je.

Osvrnuo se i na to kakva je situacija s Hrvatskom te napominje kako smo ipak u malo boljoj situaciji

- Hrvatska preko LNG terminala ima prilike zadovoljiti minimalne potrebe do iduće zime. Iduće zime terminal ne bi mogao zadovoljiti potrebe cijele Hrvatske i Petrokemije Kutina. Više me brine cijena plina. Ispunit će se ona smiješna prijetnja Medvedova ( bivši ruski premijer o.p.)d a će 1000 kubika plina koštati 2000 eura. To se polako već događa na burzama plina. To niti jedna ekonomija Europske unije ne može izdržati i onda će doći do neslaganja Unije. Tad bi došlo do velikog urušavanja jedinstva - kaže Štern i dodaje da EU nema ni zajedničku energetsku politiku.

Kaže kako postoji alternativa ako Rusija zatvori dotok plina i nafte ili Europa sama to učini, ali da je nezamislivo skupa.

- Iran ima plin, ali oni su u nekom pregovorima s EU, Ujedinjenim narodima i Agencijom za atomsko oružjem oko ograničavanja njihovog nuklearnog kapaciteta. Kad bi se s njima licitiralo, oni bi osjetili tu snagu i tražili bi kroz to te pogodnosti. Koliko bi to odgovaralo SAD-u i Izraelu je druga priča - rekao je Štern i napominje kako je važan faktor i starost samih iranskih plinovoda.

Veliki broj izbjeglica napustio je Ukrajinu, a manji dio će doći i u Hrvatskoj. U javnosti se već počelo pričati o njima kao budućoj radnoj snazi.

- Gledam na to kao nešto što je ružno. Pokušavamo naći boljitak u jadu ljudi koji su morali napustiti svoje kuće. Ako bi se uspostavio mir, uvjeren sam da bi se veliki broj vratio. Sjetimo se, Hrvatska je tad imala četiri milijuna stanovnika i 500 000 izbjeglica koje smo smjestili po hotelima u Dalmaciji i oni su se vratili. Europi sigurno treba radna snaga, ali ružno je na taj način tako doći do radne snage.

Uvjeren je da Hrvatska nije toliko premrežena s ruskim gospodarstvom, osim tih par kompanija koje je ranije spomenuo i utjecaja na turistički sektor.

- To što neki oligarh ili poluoligarh ima kuću na Jadranu, to ne može biti neki element. Ne vidim svrhu tim sankcijama. Zamrznuli su mu novac i ne daju mu da ide u svoju kuću, pa ne mogu mu je oduzeti. Novac mu je na prisilnoj štednji, a kuća će propadati dvije-tri godine dok se ponovo ne vrati. Moramo biti realni u svemu tome. Treba vidjeti koja je korist od te štete - objašnjava i dodaje da ne vidi previše racionalnosti u zaplijeni njihove imovine jer ih neće okrenuti protiv Putina

Podsjeća da osoba koja ima 10 milijardi dolara i ostane bez pet i dalje ima još pet milijardi dolara.

-Mi imamo percepciju Rusije kao bogate zemlje kad vidimo te oligarhe, ali većina Rusa živi skromno, pogotovo oni koji žive izvan gradova. Srednji sloj u Rusiji je u porastu i nije toliko velik.

Ne vjeruje da postoji kritična masa populacije koja bi mogla dovesti do pada režima. - Oni nisu narod koji se previše buni.

