Ukrajinci plaču nad Borodjankom: 'Nema je više, uništena je'. Rusi traže zaštitu za veleposlanike

Deseti je dan ruske invazije Ukrajine. U ukrajinskom gradu Mariupolju nema vode, struje i grijanja, a ponestaje im i hrane. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je Ukrajina na hitnom sastanku Vijeća sigurnosti UN-a zatražila zabranu letenja nad Ukrajinom te kaže: "Nuklearni terorizam zahtijeva odgovor u vidu odlučne akcije". Nakon što su se dan ranije dogovorili o stvaranju sigurnog prolaza za bijeg civila, Kijev i Moskva međusobno su se optužili za opstrukciju humanitarnih koridora.

Ključni događaji:

Najmanje je sedmero ljudi ubijeno u ruskome napadu na Kijev , među kojima dvoje djece

, među kojima dvoje djece Ruske snage istjerane su iz ukrajinskog grada Mikolajiva, ali su se borbe nastavile na periferiji grada

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko odbacio je tvrdnju da je njegova zemlja uključena u rusku invaziju

odbacio je tvrdnju da je njegova zemlja uključena u rusku invaziju Kijev i Moskva međusobno su se optužili za opstrukciju humanitarnih koridora

Ukrajina je odbacila nove tvrdnje Rusije da je predsjednik Volodimir Zelenski pobjegao iz zemlje

pobjegao iz zemlje Odgođena evakuacija civila u Mariupolju, dogradonačelnik tvrdi kako se ruska strana ne pridržava dogovora

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

22:10 Brojni ukrajinski gradovi pretrpjeli su značajna oštećenja i granatiranja tijekom subote, piše BBC. Jaka bombardiranja zabilježena su u Irpinu, gdje je srušen most pa stanovnici u velikom broju napuštaju mjesto preko improviziranog mosta.

Granatiranje se nastavlja i u Mariupolju na jugu zemlje, situacija je jednako zabrinjavajuća i u gradovima Harkov i Sumi, posebno tijekom noći. Teške borbe u subotu su nastavljene na sjeverozapadu glavnog grada Kijeva oko ključne zračne luke Hostomel. Ruske trupe i dalje nastavljaju s pokušajima opkoljavanja Kijeva koji je pod ukrajinskom kontrolom, kao i Harkov.

22:54 Amerikanci su pokušali nagovoriti ukrajinskog šefa parlamenta Ruslana Stefančuka da se skloni na sigurno, ali je on to odbio.

New York Times piše da američke obavještajne službe prave planove kako pomoći Ukrajincima u slučaju da Kijev padne u ruske ruke, a i u slučaju da nastrada predsjednik Zelenski. Amerikanci žele osigurati jasan prijenos vlasti u slučaju da Zelenski bude otet ili ubijen. Ukrajinski Ustav nije jasan po pitanju tko predstavlja legitimnu vlast nakon predsjednika i šefa parlamenta.

22:50 Shell Oil, najveća europska naftna kompanija, priopćila je da će donirati dobit od nedavne kupnje ruske nafte fondu za pomoć ukrajinskim izbjeglicama. Odluka je uslijedila nakon kritike ukrajinskog ministra vanjskih poslova Dmitra Kulebe.

- Radit ćemo s humanitarnim agencijama i partnerima tijekom idućih dana i tjedana kako bismo utvrdili gdje je najbolje usmjeriti taj novac iz fonda da bi se ublažile strašne posljedice koje ovaj rat nanosi narodu Ukrajine - rekli su iz kompanije koja je kupila rusku naftu uz značajan popust. Objasnili su da su morali to učiniti da bi ispunili i udovoljili narudžbama koje su stigle prije ruske invazije na Ukrajinu.

22:40 Ključno je odmah evakuirati ljude iz ukrajinskog grada Mariupolja, koji je pod opsadom ruske vojske, zbog katastrofalne humanitarne situacije, rekao je u subotu Laurent Ligozat, dužnosnik nevladine organizacije Liječnici bez granica (MSF) u Ukrajini.

MSF je imao osoblje u Mariupolju, strateškoj luci od oko 450.000 stanovnika, prije ruske invazije na Ukrajinu prošli tjedan. Organizacija i dalje ima ekipe na licu mjesta, koje su blokirane već nekoliko dana.

- Nekoliko dana jednostavno više nema ničega što ulazi ili izlazi iz grada - rekao je Ligozat i uputio poziv zaraćenim stranama da omoguće civilima da napuste grad.

22:10 Oleksij Kuleba, šef kijevske državne regionalne uprave, rekao je da je grad Borodjanka, sjeverozapadno od Kijeva "gotovo potpuno uništen". "Tamo nema vode i struje... Nema Borodjanke. Gotovo je potpuno uništena. Središte grada je jednostavno užasano. Borodjanka je pod nadzorom ruskih snaga, oni kontroliraju ovo naselje", rekao je Kuleba.

21:45 Moskva je u subotu zatražila od vlasti Estonije, Latvije i Litve da poduzmu mjere radi zaštite ruskih veleposlanstava nakon što je ruski diplomat napadnut u litavskom glavnom gradu Vilniusu, objavila je ruska novinska agencija RIA.

- Upozoravamo Vilnius, Rigu i Talin da su odgovorni za posljedice proturuske psihoze koju su potaknule - poručeno je iz ruskog ministarstva vanjskih poslova

Ministarstvo je dodalo da je, osim fizičkog napada na ruskog diplomata, bilo i "pokušaja vršenja pritiska na veleposlanika". Glasnogovornik litavske policije je za Reuters rekao da nikakvi incidenti koji bi uključivali osoblje ruskog veleposlanstva nisu prijavljeni ni u petak niti u subotu.

21:40 Izraelski premijer Naftali Bennett nakon susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, telefonom razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekao je Bennettov glasnogovornik.

Nakon sastanka s Putinom, Bennett se zaputio u Berlin radi razgovara s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom, poručio je njegov glasnogovornik. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je s Bennettom prije nego što je otputovao u Moskvu kako bi ga obavijestio o svojim prethodnim razgovorima s Putinom, poručeno je iz Pariza. Više pročitajte ovdje.

20:55 Britanska vlada savjetovala je svim svojim građanima u Rusiji koji nemaju bitan razlog biti budu tamo, da razmisle o odlasku iz zemlje, prenosi BBC. Izravni letovi nisu dostupni, ali je putovanje još uvijek moguće preko Istanbula i Dohe.

20:35 Promocija Plus provela je za RTL istraživanje među Hrvatima o ruskoj agresiji na Ukrajinu. Većina građana, njih 58,1 posto misli da su Rusija i ruski predsjednik Putin glavni krivci za sadašnje stanje i rat u Ukrajini. Zanimljivo, oko toga se većinski slažu i birači vodećih desnih i lijevih hrvatskih stranaka. Čitave rezultate pročitajte ovdje.

19.50 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba je u subotu rekao da očekuje da će se rezultati njegovih razgovora s američkim državnim tajnikom Antony Blinkenom početi primjenjivati uskoro, uključujući nove sankcije za Rusiju i više oružja za Ukrajinu. Kuleba je zahvalio SAD-u za pomoć ali je ponovio kako se nada većoj vojnoj pomoći, posebno uspostavi zone neletenja iznad njegove zemlje. Blinkenov odgovor na taj zahtjev je negativan jer bi zračne snage dovele NATO u izravan sukob s Rusijom.

Odbijanje NATO saveza da uspostavi zonu neletenja iznad Ukrajine je frustrirajuće i dovest će do još većeg broja civilnih žrtava, rekao je Kuleba govoreći na internetskoj tiskovnoj konferenciji nakon susreta. Okvalificirao je to kao "znak slabosti".

Blinken i Kuleba sastali su se na ukrajinskoj granici s Poljskom u subotu kako bi raspravljali o podršci Zapada za Ukrajinu i izolaciji Rusije u svrhu okončanja 10-dnevnog rata. Ukrajinski ministar rekao je američkom kolegi da njegova zemlja treba borbene avione i sustav za protuzračnu obranu.

Blinken se ranije u subotu u poljskom graničnom gradu Rzeszowu sastao i s poljskim premijerom i ministrom vanjskih poslova.

U susretu u blizini poljsko-ukrajinske granice koju su proteklih dana prešle stotine tisuća izbjeglica, Blinken je pohvalio poljski odgovor na djelovanje Rusije.

19.35 Ruske snage preuzele su kontrolu nad ukrajinskom vojnom bazom u blizini Hersona, tvrdi rusko Ministarstvo obrane, a prenosi agencija TASS.

"Ruski vojnici preuzeli su kontrolu nad vojnom bazom ukrajinskih oružanih snaga u blizini sela Radensk u regiji Hersona", priopćilo je ministarstvo. "Ukrajinska vojska je u žurbi napustila svoje položaje, ostavljajući bazu s opremom, oružjem i streljivom", navodi se dalje.

Ministarstvo obrane objavilo je snimke baze. U bazi su, između ostaloga, pronađeni ukrajinski tenkovi T-64 i T-80, oklopni transporteri, borbena vozila pješaštva, vozila Ural, skladište streljiva, uključujući mine, protutenkovske projektile, minobacače i tenkovske granate.

Prema podacima ministarstva, pronađeno je i više od 4.500 tona streljiva, raketnih granata za višestruke lansirne raketne sustave te minobacačkog streljiva i visokoeksplozivnih naprava.

Ministarstvo je priopćilo da su Ukrajinci bazu, između ostaloga, vjerojatno koristili za obuku marinaca, signalista, detektora mina i topnika. "U bazi je moglo biti smješteno oko 4000 boraca", navodi se. U ovom trenutku nastavlja se s pregledom teritorija kako bi otklonili opasnost od mina".

Nakon pregleda, oprema i oružje bit će poslani u posebnu bazu za skladištenje, priopćilo je ministarstvo.

18:50 Treći krug pregovora Ukrajine i Rusije održat će se u ponedjeljak, 7. ožujka. Obavijest je na Facebooku objavio David Arakhamia, ukrajinski pregovarač.

18:45 Puna dva i pol sata trajao je razgovor izraelskog premijera i ruskog predsjednika, objavio je ured izraelskoh premijera. Naftali Bennett nalazi se u Moskvi, a novinar Axiosa Barak Ravid na Twitteru je objavio da je izraelski premijer putovao u Moskvu u tajnosti. Bennett je prvi zapadni čelnik koji je posjetio Putina nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, a predmet razgovora bila je situacija u Ukrajini i mogućnost postizanja primirja.

Bennett je u srijedu telefonom razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a zatim je nekoliko sati kasnije i s Putinom, potaknuvši nagađanja da izraelski čelnik, za kojeg se govori da je u dobrim odnosima s obje zemlje, funkcionira kao posrednik između Kijeva i Moskve.

BREAKING: Israeli Prime Minister Bennett travelled secretly to Moscow. Meeting Putin now — Barak Ravid (@BarakRavid) March 5, 2022

18.40 Ruske snage provode široku ofenzivu u Ukrajini i zauzele su nekoliko gradova i sela, poručilo je rusko ministarstvo obrane u subotu, dodajući da se nastavila i ofenziva na Mariupolj.

Ministarstvo obrane koje navodi agencija Interfax reklo je da su srušena četiri ukrajinska borbena zrakoplova Su-27 u zračnim borbama u blizini Žitomira, oko 100 kilometara zapadno od Kijeva. Novinska agencija TASS je objavila da su ruske snage od početka sukoba s Ukrajinom 24. veljače uništile 69 zrakoplova na tlu i 21 u zraku.

Ruska vojska nastavila je u subotu i ofenzivu na dva grada nakon odgode evakuacije civila, rekao je glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konačenkov.

- Zbog oklijevanja ukrajinske strane da utječe na nacionaliste ili da produlji prekid vatre, ofenzivne operacije nastavile su se od 18 sati po moskovskom vremenu - rekao je u video poruci.

Rusija je ranije najavila prekid vatre i otvaranje humanitarnih koridora za evakuacija civila iz Mariupolja i susjednog grada Volnovahe.

- Nijedan civil nije mogao napustiti Mariupolj ni Volnovahu kroz najavljene sigurne prolaze. Stanovništvo tih gradova drže nacionalističke formacije kao ljudski štit - dodalo je ministarstvo.

Također je objavilo da su "nacionalističke postrojbe" iskoristile prekid vatre da se "pregrupiraju i ojačaju položaje".

18:35 Ukrajinske snage drže ključne gradove u centralnom i jugoistočnom dijelu države, dok Rusi pokušavaju blokirati i zadržati opkoljene Harkov, Nikolajev, Černihiv i Sumi, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi CNN. Ukrajinski ministar obrane je rekao da su ruske snage zauzele nekoliko gradova i oborile ukrajinski borbeni avion SU-27, prenosi Reuters.

- Nanosimo gubitke agresoru koje nije mogao predvidjeti ni u najgoroj noćnoj mori - rekao je Zelenski koji tvrdi da je u deset dana ruske invazije na Ukrajinu ubijeno oko 10.000 ruskih vojnika.

Zelenski je pozvao Sjedinjene Američke Države za pomoć u uspostavljanju zone zabrane letova iznad Ukrajine tijekom video poziva s američkim dužnosnicima. Zatražio je od američkih senatora veće sankcije Rusiji, uključujući energetsku i veću vojnu pomoć upućenu ukrajinskim snagama. Zelenski traži zabranu leta nad Ukrajinom.

Jedan senator sa sastanka, prenosi CNN, naveo je da ukrajinski predsjednik traži od SAD-a zabranu uvoda ruske nafte, ali i prekid svih komercijalnih transakcija putem Vise i Mastercarda.

18:25 Ruski vojnici zauzeli su psihijatrijsku bolnicu 60 km od Kijeva, javljaju lokalni mediji. Prema pisanju BBC-ja, zarobljeno je oko 670 pacijenata.

Ukrajinska novinska platforma Hromadske kaže da je regionalni guverner Kijeva potvrdio da je bolnica u Borodyanki zarobljena. Istaknuli su da ne znaju kako evakuirati pacijente među kojima su neki već godinama prikovani za krevete. Hromadske dodaje da postoji šansa da bi zgrada mogla biti minirana.

18:00 Talijanska vlada u subotu je objavila da vrijednost dosad zamrznute imovine ruskih oligarha u Italiji iznosi oko 140 milijuna eura, uključujući i jahte koje su zaplijenjene.

Najznačajnija je zapljena jahte Lady M, vrijedne 65 milijuna eura u vlasništvu Alekseja Mordašova, ruskog oligarha bliskog Vladimiru Putinu. Europske sankcije ciljaju na više od 500 ruskih osoba ili pravnih subjekata, čija se imovina i gospodarski resursi moraju postupno zamrzavati sve dok ih europske države ne uspiju locirati i povezati s njihovim vlasnicima.

17.40 Ukrajinske internetske stranice pod neprestanim su napadom ruskih hakera otkako je Kremlj započeo invaziju na Ukrajinu krajem prošlog mjeseca, objavila je ukrajinska služba za nadzor interneta.

Služba je napisala da se među napadnutim stranicama nalaze i one koje pripadaju predsjedništvu, parlamentu, vladi, ministarstvu obrane i ministarstvu unutarnjih poslova i da je riječ o napadima koji usmjeravaju velike količine podataka prema serverima kako bi ih se preopteretilo i isključilo iz interneta. Nije se moglo stupiti u kontakt s ruskim ministarstvom vanjskih poslova radi komentara, piše Hina.

Ruske internetske stranice također su bile meta iste vrste napada. Ruski koordinacijski centar za računalne incidente je u petak objavio da je došlo do "masivnih računalnih napada" na ruske informacijske resurse.

17:35 U gradovima diljem Europe održani su prosvjedi protiv rata u Ukrajini. Pariz, London, Rim, Zuerich, pa i hrvatski gradovi Zagreb i Split organizirali su mirovne prosvjede.

- Bit ćemo tu svaki vikend, u Parizu ili negdje drugdje, sve dok gospodin Putin ne ode, dok ne povuče svoje tenkove - rekla je za AFP Aline Le Bail-Kremer, članica pariške inicijative okupljanja "Stand With Ukraine".

17:10 Ukrajinski ministar vanjskih poslova kritizirao je multinacionalnu kompaniju Shell jer je kupila naftu od Rusije, pa je pozvao javnost da od velikih tvrtki zatraži prekid poslovnih veza s Moskvom.

Dmitro Kuleba napao je tvrtku javno, upitavši na Twitteru ima li ta nafta "miris ukrajinske krvi?" Shell je kupio naftu nakon što je u ponedjeljak objavio plan o prodaji udjela u zajedničkim projektima s ruskim Gazpromom. Glasnogovornik Shella odgovorio je da tvrtka pokušava održati zalihu osnovnih goriva u slučaju da na vrijeme neće biti alternativne ponude energenata u Europi.

Kuleba je tijekom televizijskog obraćanja rekao da njegova zemlja želi jače sankcije Rusiji. Oni uključuju, između ostalog, zabranu ruske banke Sberbank iz SWIFT-a, zatvaranje europskih luka za ruske brodove, zatvaranje pristupa Rusiji kriptovalutama i zaustavljanje kupnje ruske nafte, rekao je.

Naglasio je da kupovina ruske nafte predstavlja financiranje ruskih ratnih zločina.

Tvrtka je priopćila da je i dalje zgrožena ratom u Ukrajini i da će smanjivati kupovinu ruske nafte s pojavom alternativnih izvora.

17:05 Potvrđeno je da je najmanje 351 civil ubijen u Ukrajini otkako su ruske snage izvršile invaziju 24. veljače, a još 707 je ranjeno, iako je pravi broj vjerojatno znatno veći, objavila je promatračka misija UN-a u subotu.

Većina civilnih žrtava uzrokovana je eksplozivnim oružjem širokog radijusa udara, rekli su promatrači Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR). Vjeruju da su stvarne brojke znatno veće, posebno na teritoriju pod kontrolom ukrajinske vlade. Misija je priopćila da tek treba potvrditi navode o stotinama civilnih žrtava u gradu Volnovahi gdje se pokušavao otvoriti sigurni koridor za evakuaciju kroz obruč ruskih snaga.

16:40 Broj izbjeglica koje bježe od rata u Ukrajini uskoro bi mogao premašiti 1,5 milijuna ljudi, prema UN-ovoj agenciji za izbjeglice (UNHCR). Čelnik UNHCR-a za Reuters je rekao da je riječ o izbjegličkoj krizi s najbržim kretanjem koju smo vidjeli u Europi od kraja Drugog svjetskog rata.

Oko 1,3 milijuna ljudi već je napustilo svoje domove od početka invazije. Prema riječima predsjednika zemlje, Poljska je navodno primila više od polovice svih izbjeglica, a broj je visok i u Mađarskoj i Rumunjskoj.

16:00 Više od 85 milijuna funti prikupljeno je u Ujedinjenom Kraljevstvu za pomoć Ukrajini. Akciju je organizirao Odbor za hitne slučajeve, koji se sastoji od 15 britanskih dobrotvornih organizacija, uključujući Britanski Crveni križ i Oxfam, piše BBC.

15:27 Ruske snage nastavile su u subotu granatirati ukrajinski grad Mariupolj i planiranu masovnu evakuaciju civila pretvorile u kaos, iako su samo nekoliko sati prije proglasile primirje, javio je BBC, a Reuters prenosi da, prema Međunarodnom crvenom križu, evakuacije iz grada u subotu neće biti.

"Ja sam upravo u Mariupolju, na ulici, i čujem granate svakih par minuta", rekao je 44-godišnji inženjer Aleksander.

"Vidim automobile ljudi koji su htjeli pobjeći iz grada, a sad se vraćaju. To je kaos".

15:25 Njemačke tv kuće ARD i ZDF u subotu su najavile privremeni prekid izvještavanja iz Moskve, kako bi se ispitale posljedice nedavno donesenog ruskog zakona kojim se prijeti sankcijama za bilo kakvo širenje "lažnih informacija o vojsci".

Dvije njemačke javne televizije "zasad obustavljaju izvještavanje iz svojih moskovskih studija", stoji u priopćenju.

"Nastavit će iscrpno informirati javnost o događajima u Rusiji i Ukrajini", ali s ostalih mjesta koja se nalaze izvan Rusije.

15:23 Vodeći ruski avioprijevoznik Aeroflot obustavit će od 8. ožujka sve letove u inozemstvo, osim onih za Bjelorusiju, objavila je u subotu novinska agencija TASS.

Ruska državna agencija za avijaciju u subotu je preporučila ruskim aviokompanijama koje imaju unajmljene inozemne zrakoplove da od 6. ožujka obustave putničke i teretne letove u inozemstvo, a od 8. ožujka iz inozemstva u Rusiju. Ta je preporuka posljedica procjena da bi njihovi zrakoplovi mogli biti zaplijenjeni ili blokirani u inozemstvu.

15:20 Ukrajinska služba sigurnosti (SBU) ubila je ukrajinskog pregovarača Denisa Kirejeva zbog sumnje na izdaju, piše ukrajinska Pravda. Ovo je iznio i ukrajinski zastupnik u njihovom parlamentu Oleksej Hončarenko. Više OVDJE.

15:18 Ukrajinski dužnosnici izvijestili su kako je tek 400-tinjak civila evakuirano iz grada Volnovaha i obližnjih mjesta u kratkotrajnoj evakuaciji koja je bila dogovorena. Prvotni plan je bio evakuirati 15.000 civila.

- Nismo planirali evakuirati puno više ljudi, morali smo zaustaviti akciju jer su Rusi ponovno krenuli bombardirati Volnovahu i bilo je opasno - kazao je regionalni guverner Pavlo Kirilenko.

14:53 Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je danas kako ne planira proglasiti izvanredno stanje u Rusiji.

- Mi nemamo takvu situaciju i nadam se da je nećemo imati - poručio je te kazao kako će ''posao uništavanja ukrajinske vojne infrastrukture uskoro biti gotov''. Više OVDJE.

Upozorio je i kako su sankcije Zapada slične objavi rata, a kazao je i kako želi da se Ukrajina demilitarizira, dodajući da bi trebala imati neutralni status.

14:40 Rusija je postavila jasne uvjete za rješavanje krize u Ukrajini, kazao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na današnjoj konferenciji za medije.

- Iscrtali smo uvjete koje smatramo neophodnima za rješavanje ove krize. Smatramo da je potrebno eliminirati prijetnju koju godinama stvara NATO na ukrajinskom tlu - kazao je pa komentirao govor ukrajinskog predsjednika Zelenskog koji je optužio NATO da ne pomaže Ukrajini.

- Imam pitanje: Ako je Zelenski toliko uzrujan jer se NATO nije zauzeo za njih koliko se on nadao, znači li to onda se on očekuje da će se NATO uključiti u rješavanje ovog konflikta, umjesto da se fokusira na pregovaranje? Ispada da on ipak teži sukobu NATO-a i Rusije - kazao je, prenosi ruski TASS. Više pogledajte OVDJE.

13:23 Rusko ministarstvo obrane optužilo je Ukrajinu da je spriječila civile od odlaska iz gradova u kojima je bila dogovorena evakuacija.

Tvrde kako ''ukrajinski nacionalisti'' spriječili prolazak te otvorili paljbu nad ruskim snagama koje su postavila humanitarne koridore za civile.

13:16 Velika Britanija poslala je apel svim svojim državljanima koji žive u Rusiji da napuste tu zemlju.

''Ako vaš boravak tamo nije nužan, savjetujemo vam da napustite zemlju komercijalnim letovima'', poručili su iz Ureda vanjskih poslova.

12:57 Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je sinoć s ukrajinskim mu kolegom Danysom Shmyhalom, koji ga je izvijestio u stanju u toj zemlji. Plenković je ukrajinskom premijeru izrazio žaljenje zbog žrtava ruske agresija, prenio mu hrvatsku potporu.

Također su razgovarali o ukrajinskim izbjeglica te hrvatskim naporima da im se zbrine. Tema razgovora bila je i europska perspektiva Ukrajine, koju Hrvatska podupire, a uoči sastanka Europskog vijeća. (S. Veljković)

12:40 - Visoki povjerenik EU-a za vanjsku politiku Josep Borrell snažno se zauzeo za posredovanje Kine u ratu Rusije protiv Ukrajine.

"Nema alternative. Mi (Europljani) ne možemo biti posrednici, jasno je ... Ne može ni SAD. Tko drugi? To mora biti Kina, vjerujem u to", rekao je Borell u intervjuu za španjolski list El Mundo. Međutim, Borell, koji je iz Španjolske, priznao je da zaraćene strane i njihovi pristaše nemaju čvrstih planova za vanjsko posredovanje iz Kine.

"O tome ih nismo pitali, a nisu ih pitali ni oni (Kinezi)", dodao je.

11:55 Evakuacija civila iz Mariupolja je odgođena, javilo je Gradsko vijeće. Kako su kazali, ''ruska strana se nije pridržavala privremenog prekida vatre''.

❗️ТЕРМІНОВО❗️12:45 ЕВАКУАЦІЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ ІЗ МАРІУПОЛЯ ПЕРЕНЕСЕНА!

У зв’язку з тим, що росіяни не дотримуються режиму тиші та продовжують обстріли самого Маріуполя та його околиць, в цілях безпеки ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ПЕРЕНЕСЕНА. pic.twitter.com/hxdmQ2HAMu — Павло Кириленко (@Pavlo_Kyrylenko) March 5, 2022

Poručili su građanima da pronađu sklonište te priopćili kako će više informacija biti dostupno uskoro. Zamjenik gradonačelnika Mariupolja Sergej Orlov kazao je za BBC da se i dalje nastavlja pucati u gradu, kao i na ruti humanitarnog koridora.

- Ne možemo slati ljude dok nas granatiraju - kazao je.

11:38 Zapadni lideri ponašaju se kao banditi, poručio je jutros Kremlj u odgovoru na sankcije koje su nametnute.

Glasnogovornik Kremlja Dimitrij Peskov je kazao kako je Zapad uključen u 'ekonomsko razbojništvo' protiv Rusije te upozorio kako će Moskva odgovoriti na sankcije.

''Ovo ne znači da je Rusija izolirana. Svijet je daleko prevelik da bi Europa i SAD mogle izolirati jednu zemlju, a pogotovo toliko veliku zemlju poput Rusije'', kazao je. Više OVDJE.

11:21 Volonteri i hitne službe naporno rade kako bi na vrijeme evakuirali sve civile iz Mariupolja i Volnovaha.

- Čuli smo od prijatelja koji živi tamo da ima jako puno civila koji su ostali zarobljeni u ruševinama Postoje problemi s vodom i strujom. Jako je puno ljudi bez grijanja. Jako je loša povezanost s područjem, teško je doći do ljudi - kazao je volonter Denss Tsutsajev za CNN.

Hoće li biti višednevnog prekida vatre, međutim, još nije potvrđeno. "Radimo na tome", rekao je zamjenik gradonačelnika Mariupolja Serhij Orlov BBC-ju.

"Imamo 50 autobusa i mislimo da danas možemo pet do šest tisuća ljudi tako izbaviti iz grada danas". Ljudi mogu otići i privatnim vozilima.

11:10 Ruski vozač Formule 1 Nikita Mazepin službeno više nije vozač Haasa.

Američki konstruktor također je raskinuo ugovor sa svojim glavnim sponzorom - ruskom tvrtkom Uralkali. Vlasnik tvrtke je inače ruski milijarder i otac vozača Mazepina, Dmitri Mazepin.

Dmitri Mazepin jedan je od bliskih suradnika Vladimira Putina, a nekoliko sati nakon invazije u Ukrajini s još je nekoliko biznismena bio pozvan na sastanak s Putinom.

11:07 Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je u subotu da su se 66.224 Ukrajinca vratilo iz inozemstva da se priključe borbi protiv ruske invazije koja je sada usredotočena na potpuno opkoljavanje prijestolnice Kijeva te drugog najvećeg grada Harkiva.

"Toliko se ljudi vratilo iz inozemstva u ovom trenutku da brani svoju zemlju od horde. To je još 12 borbenih i motiviranih brigada! Ukrajinci, nepobjedivi smo!", poručio je Reznikov u online poruci. Više OVDJE.

10:50 Gradsko vijeće Mariupolja upozorilo je kako se ruska vojska ne pridržava dogovorenog prekida vatre duž cijele rute humanitarnog koridora.

Prekid vatre radi evakuacije bi trebao trajati pet sati, a planiran je dolazak autobusa koji bi prevozio civile. Lokalni dužnosnici kazali su kako se i dalje vode borbe u regiji Zaporižje.

- Pregovaramo s ruskom stranom da potvrdimo primirje duž cijele rute - poručili su.

- Rusi nastavljaju s bombardiranjima i pucnjavom. Ovo nije normalno. Nema prekida vatre niti u Mariupolju, kao ni duž cijele rute. Naši su civili spremni pobjeći, ali ne mogu to učiniti ako se i dalje puca - kazao je zamjenik gradonačelnika Mariupolja Sergej Orlov za BBC.

10:35 Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je jutros novi video u kojem je Ukrajincima poručio kako je siguran da će građanima uskoro moći reći da se vrate kući jer više nema prijetnje.

Potvrdio je kako postoje humanitarni koridori, no također je poručio svima koji mogu da se nastave boriti.

- Uspjeli smo postići sporazum o pružanju pomoći onim gradovima u Ukrajini koji su u najtežoj i najgoroj situaciji - Mariupolju i Volnovakhi, kako bismo spasili djecu, žene i starije ljude. Time želimo osigurati lijekove i hranu onima koji tu borave na tim mjestima - kazao je.

- Činimo sve što možemo kako bismo osigurali funkcioniranje ovog sporazuma i vidjet ćemo možemo li ići dalje u našim pregovorima s Rusijom - dodao je u obraćanju.

10:28 Trenutno se radi na detaljima oko evakuacije civila iz Mariupolja i Volnovaha, poručio je to šef vlade regionalne vojne uprave Donjecka Pavlo Kirilenko.

''Povedite ljude sa sobom, popunite transportne kapacitete koliko god možete. Strogo je zabranjeno svako odstupanje od ruta humanitarnih koridora. Idućih nekoliko dana će se u nekoliko dana obavljati evakuacija tako da svi koji žele otići, to mogu i napraviti'', napisao je na Twitteru.

10:05 Reuters je potvrdio podatke o djelomičnom prekidu vatre radi evakuacije civila. Ukrajinska vlada je priopćila da se planira evakuirati 200.000 civila iz Mariupola i oko 15.000 iz Volnovaha te Crveni križ garantira prekid vatre. Još nema potvrde da je došlo do potpunog prekida vatre.

9:19 Gradonačelnik Mariupolja Vadim Boičenko najavio je da se priprema evakuacija civila iz grada i da bi trebala krenuti oko 10 sati po hrvatskom vremenu. Isto je potvrdio i Mihajlo Podoljak, šef ureda ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

9:10 Civili će moći napustiti opkoljeni ukrajinski lučki grad Mariupolj od 12 do 17 sati u subotu, objavilo je rusko ministarstvo obrane i poručilo da ruske postrojbe nastavljaju veliku ofenzivu u Ukrajini, citira ruska novinska agencija RIA.

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da Volnovahu želi napustiti oko 20.000 civila, a 200.000 želi izaći iz Mariupolja.

"Već pet dana, naš grad, naša obitelji i pola milijuna stanovnika trpi nemilosrdne napade", napisao je na Telegramu gradonačelnik Mariupulja Vadim Boičenko i pozvao na nastavak otpora.

8:51 Nema još uvijek službenih potvrda iz Ukrajine što se tiče tvrdnji ruskih medija da će Rusi prekinuti paljbu kako bi onemogućili evakuaciju civila, piše Guardian. Detalji navodnog plana nisu potpuno jasni. Podsjetimo, od 10 sati po hrvatskom vremenu nastupit će prekid vatre kako bi se evakuirali svi civili koje su u pregovorima dogovorile Ukrajina i Rusija, a objavio je to RT. O tome ste više mogli čitati OVDJE.

8:26 Stuart Ramsay, glavni dopisnik Sky Newsa, pogođen je metkom u donji dio leđa dok se u ponedjeljak pucalo na automobil koji je prevozio njegovu posadu prema Kijevu.

Snimatelj Richie Mockler također je pogođen s dva metka u pancirni prsluk prije nego što je ekipa uspjela pobjeći i skloniti se. Kasnije ih je spasila ukrajinska policija.

Cijela ekipa, uključujući Dominque van Heerdena iz Sky Newsa i Martina Vowlesa te lokalnog producenta Andrija Litvinenka, sada je na sigurnom.

Šokantna snimka incidenta prikazana je na Sky Newsu u petak navečer. Na snimci se vidi ekipa pod jakom paljbom, dok staklo pršti oko njih.

Pretpostavljalo se da su napad izvršili diverzanti ruske izvidnice.

7:50 - Rusko ministarstvo obrane objavilo je kako je formiran humanitarni koridor za izlazak civila iz Mariupolja. Od 10 sati po hrvatskom vremenu nastupit će prekid vatre kako bi se evakuirali svi civili koje su u pregovorima dogovorile Ukrajina i Rusija, objavio je RT.

- Rusija je objavila prekid vatre u Mariupolju i Volnovahi kako bi civili mogli napustiti te gradove - piše u priopćenju, a više možete pročitati OVDJE.

7:44 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je NATO zato što odbija zatvoriti nebo nad Ukrajinom.

- Svi koji će umrijeti od ovog dana pa nadalje, bit će mrtvi zbog vas, zbog vaše slabosti i manjka jedinstva - kazao je.

- Sve što su saveznici napravili danas je poslati 50 tona goriva u Ukrajinu. Možda da bismo mogli zapaliti Budimpeštanski memorandum. Vjerujemo da su zemlje NATO-a stvorile takav narativ da bi zatvaranje neba izazvalo agresiju Rusije nad NATO-om - dodao je.

Kako je kazao, to rade oni kojima manjka samopouzdanja i koji su slabi, a time su Putinu dali ''zeleno svjetlo da granatira ukrajinske gradove i sela''.

- Mogli ste to učiniti. Nisam uopće siguran jeste li sposobni štititi članice NATO-a. Nećete nam moći platiti za svu krv koju smo prolili za slobodu Europe - dodao je.

7:25 - Objavljene su snimke helikopterskih napada u Mariupolju. Radi se o jednim od najteže pogođenih gradova - okružen je ruskim trupama, a gradski dužnosnici danima upozorvaju kako dolazi do humanitarne krize.

07:22 - Elon Musk tvrdi kako su su ga strani dužnosnici zamolili da njegov satelit Starlink ''blokira sve ruske medije'', što je on odbio.

''To nas možete samo natjerati. Ispričavam se što podržavam slobodu govora'', napisao je.

Nije jasno o kojim se to stranim diplomatima radilo, no naglasio je kako nije riječ o Ukrajini.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

07:00 U okrugu Bucha kod Kijeva ruske su snage pucale na automobil s civilima, izvijestio je The Kyiv Independent.

Dvije osobe su poginule, među kojima je i 17-godišnjakinja, a četiri osobe su ozlijeđene.

⚡️​​In the Bucha district near Kyiv, Russian forces opened fire on a car with civilians.



Two people were killed, including a 17-year-old girl, and four others were injured.



The prosecutor’s office in the Kyiv region has launched criminal proceedings. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

06:50 - Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je jutros kako je u devet dana rata ukrajinska zračna obrana uništila najmanje 39 ruskih zrakoplova i 40 helikoptera.

''Protuzračna obrana zemlje nastavlja uništavati neprijateljsku avijaciju i zračne udare okupatora'', napisali su na Facebooku.

''Ruski su borci jučer izgubili tri utakmice - dvojica od njih su oborena u regiji Černihiv, a kod regije Donjeck'', dodali su.

Ruska vojska je prije invazije oko na granicama imala oko 700 jedinica zrakoplovne opreme, navodi ministarstvo, od kojih je 450 zrakoplova te preko 250 helikoptera.

06:26 - The Kyiv Independent izvijestio je kako se oglasila uzbuna za zračni napad i u Sumiju. Također, javljaju kako pristižu navodi o mogućem zračnom napadu.

⚡️Air raid alert in Sumy. Reports of possible air strike.



Residents must go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

06:23 - Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je za BBC kako je uvjeren da Ukrajina može pobijediti Rusiju. Pohvalio je "izvanrednu otpornost" ukrajinskog naroda.

- Ako Moskve pokuša srušiti vladu i postaviti vlastiti marionetski režim, 45 milijuna Ukrajinaca će to na ovaj ili onaj način odbiti - kazao je.

06:09 - Upozorenja o zračnom napadu oglasila su se na području Kijevske oblasti i Žitomira.

⚡️Air raid alert in Kyiv Oblast and Zhytomyr.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

06:03 - Američka potpredsjednica Kamala Harris posjetit će Poljsku i Rumunjsku u znak potpore Ukrajini, navodi se u priopćenju Bijele kuće.

Harris će posjetiti Varšavu i Bukurešt od 9. ožujka, stoji u priopćenju njezina ureda.

"Njezin posjet će pokazati snagu i jedinstvo NATO saveza i potporu SAD-a NATO saveznicima na istoku koji su suočeni s ruskom agresijom. Također će istaknuti naše kolektivne napore za potporu narodu Ukrajine", stoji u priopćenju

Harris će se sastati s čelnicima obje zemlje kako bi koordinirala njihov odgovor "na ničim izazvanu i neopravdanu invaziju Rusije na Ukrajinu", navodi se u priopćenju.

"Razgovarat će o našoj kontinuiranoj podršci narodu Ukrajine kroz sigurnosnu, gospodarsku i humanitarnu pomoć i o našoj odlučnosti da nametnemo teške ekonomske sankcije Rusiji i onima koji su sudjelovali u ruskoj invaziji", priopćili su iz Bijele kuće.

Sastanci čelnika također će se usredotočiti na to kako SAD može podržati ukrajinske susjede dok dočekuju izbjeglice koji bježe od sukoba.

06:01 - Upozorenja o zračnom napadu aktivirana su u Kijevu i u Černihivu, javlja The Kyiv Independent.

⚡️Air raid alert in Kyiv.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

⚡️Air raid alerts in Chernihiv.



Residents should go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

05:59 - Singapur je u subotu najavio sankcije Rusiji kojima obuhvaća četiri banke i zabranjuje izvoz elektronike, računala i vojne opreme, što je rijedak potez tog azijskog financijskog središta kao odgovor na, kako je priopćio, "opasan presedan" Moskve u Ukrajini. Više pročitajte OVDJE.

05:17 - Rusija je u tjednu otkako je počela invazija na Ukrajinu ispalila više od 500 projektila, prenosi The Kyiv Independent podatke Pentagona.

⚡️Pentagon: Russia has fired more than 500 missiles in the week since its full-scale invasion of Ukraine began.



Russia is launching all different types of missiles at a rate of about two dozen per day, a Pentagon official said. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

04:56 - Na ulicama Sumija u tijeku su borbe, navodi The Kyiv Independent. Stanovnici se mole da ostanu kod kuće ili odu na sigurno mjesto.

⚡️Reports of fighting taking place in streets of Sumy.



Residents are asked to stay at home or go to a safe place. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

04:54 - Gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko pozvao je na stvaranje humanitarnog koridora usred blokade i, kako navodi, nemilosrdnih napada ruskih vojnika.

Lučki grad je pod opsadom od četvrtka, a Bojčenko je već upozorio na humanitarnu katastrofu. U gradu živi oko 450.000 ljudi, a opskrba strujom i vodom prekinuta je zbog jakog granatiranja, piše BBC.

Jedna od najvećih ukrajinskih luka, Mariupolj, strateški je važna jer bi njezino kontroliranje stvorilo kopneni koridor između Krima te regija Lugansk i Donjeck.

04:37 - Kao odgovor na Putinove prijetnje novinarima u Rusiji, Washington Post više neće objavljivati ​​imena novinara koji rade na pričama u Rusiji, kako bi se zaštitila njihova sigurnost.

Some internal news: In response to Putin’s threats against reporters in Russia, the @washingtonpost will remove bylines and datelines from stories produced by our journalists in Russia. Goal is to ensure staff’s safety.



Been around a while. Never seen anything like this. — Paul Farhi (@farhip) March 5, 2022

04:28 - Više od 1,2 milijuna izbjeglica napustilo je Ukrajinu od početka ruske invazije 24. veljače, prema podacima Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice.

Više od polovice izbjeglica prešlo je u Poljsku, a ostali su otišli u druge susjedne zemlje, navodi CNN.

03:52 - Američko veleposlanstvo u Ukrajini nazvalo je ratnim zločinom ruski napad na nuklearnu elektranu.

- Putinovo granatiranje najveće europske nuklearne elektrane vodi njegovu vladavinu terora korak dalje - navodi se u priopćenju koje prenosi AP News.

Foto: REUTERS/PIXSELL

03:31 - Velika eksplozija dogodila se u Černihivu. Autentičnost snimke provjerio je Associated Press, prenosi Sky News.

Broj mrtvih u gradu trenutno iznosi 47. Akcije spašavanja morale su biti obustavljene u četvrtak zbog jakog granatiranja.

03:23 - Njemački stručnjak za migracije Gerald Knaus procijenio je da Europa može očekivati priljev od 10 milijuna ukrajinskih izbjeglica.

"Rat ruskog predsjednika Vladimira Putina u Čečeniji rezultirao je protjerivanjem četvrtine Čečena", rekao je u subotu Knaus medijskoj skupini RND. Europa bi sada trebala očekivati slične brojke.

"Četvrtina Ukrajinaca je ekvivalentna broju od deset milijuna ljudi", objasnio je Knaus. S obzirom na trenutnu dinamiku rata, to je sasvim moguće, dodao je. Rekao je da je svoje izračune temeljio na tome kako Rusi vode ovaj rat.

“U tjedan dana u EU je stiglo onoliko ljudi koliko u cijelom bosanskom ratu. Ova brzina pokazuje da se suočavamo s najbržom i najvećom izbjegličkom katastrofom u Europi od Drugog svjetskog rata”, ustvrdio je Knaus.

03:20 - Samsung zaustavlja isporuke svojih telefona i čipova u Rusiju "zbog trenutnog geopolitičkog razvoja".

Tvrtka je rekla da će "nastaviti aktivno pratiti ovu složenu situaciju kako bi odredila sljedeće korake".

Osim obustavljanja prodaje, tvrtka će donirati 6 milijuna dolara, uključujući potrošačku elektroniku, za podršku humanitarnim naporima u Ukrajini.

02:55 - Jedna je to rijetkih preostalih ruta iz Rusije u EU. Vlakovi do Finske puni su Rusa koji misle da im je do zadnja šansa da izbjegnu učinak zapadnih sankcija. Nakon dvije godine pandemije, vlak pun ruskih putnika, koji je iz Sankt Peterburga krenuo u 6:40 sati ujutro, stigao je u Helsinki. Više pročitajte OVDJE.

02:34 - Ruske trupe približavaju se još jednoj ukrajinskoj nuklearnoj elektrani, rekla je Linda Thomas-Greenfield, američka veleposlanica pri UN-u.

Nakon upozorenja da je svijet "za dlaku izbjegao katastrofu" kada su ruske snage pucale na najveću ukrajinsku nuklearnu elektranu, Thomas-Greenfield navodi kako su Rusi oko 30 kilometara od drugog najvećeg nuklearnog postrojenja.

- Ova neposredna opasnost se nastavlja. Međunarodna zajednica mora biti jednoglasna u zahtjevu ruskim snagama da prestanu sa svojim opasnim napadom - ustvrdila je američka veleposlanica pri UN-u.

Kako javlja BBC, Thomas-Greenfield vjerojatno govori o elektrani Južnokrajinsk.

02:15 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratit će danas videopozivom američkom Senatu, piše The Guardian.

01:54 - Više eksplozija čulo se u Harkivu, javlja The Kyiv Independent.

⚡️Multiple explosions heard in Kharkiv.



Residents are asked to go to the nearest shelter. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 5, 2022

Građani bi trebali otići u najbliže sklonište.

01:50 - Gradska uprava Rige odlučila je promijeniti naziv ulice u kojoj se nalazi rusko veleposlanstvo u znak prosvjeda zbog napada na Ukrajinu. Ulica će se od sada zvati „Ulica ukrajinske nezavisnosti” kako bi se izrazila „podrška herojskoj borbi ukrajinskog naroda”, objavila je gradska uprava na Twitteru.

Odluka latvijske Rige uslijedila je nakon sličnog poteza litvanskog Vilniusa koji je dan ranije pristupnu cestu ruskom veleposlanstvu nazvao „Ulica ukrajinskih heroja”.

U oba grada također se konstantno održavaju prosvjedi i skupovi u blizini ruskih veleposlanstava otkako je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu.

Vilnius je još 2018. godine nazvao trg u javnom parku u blizini ruskog veleposlanstva po ubijenom oporbenom zastupniku te zemlje Borisu Nemcovu.

01:43 - Američki državni tajnik Antony Blinken kazao je da SAD ne traži promjenu režima u Moskvi.

Govoreći za BBC, rekao je "to apsolutno ne ovisi o nama", pozivajući ruski narod da svoje vodstvo smatra odgovornim za rat.

Američki senator Lindsey Graham izazvao je bijes u četvrtak kada je na Twitteru objavio očiti poziv na atentat na predsjednika Vladimira Putina.

Is there a Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military?



The only way this ends is for somebody in Russia to take this guy out.



You would be doing your country - and the world - a great service. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022

01:26 - Dužnosnici SAD-a i NATO-a koji prate rat u Ukrajini primijetili su naglašeni pomak u ruskoj strategiji ranije ovog tjedna.

Naime, čini se da je Rusija sada spremna "bombardirati gradove kako bi se pokorili", što bi moglo nanijeti značajne civilne žrtve, rekao je za CNN visoki zapadni obavještajni dužnosnik. "To je vrlo grub pristup", dodao je dužnosnik.

01:16 - Savjetnik ukrajinskog predsjednika rekao je da vojska te zemlje ne uspijeva slučajno ili zbog toga što ima sreće.

- Naš uspjeh je obrazac, sa specifično izgrađenim i jasno implementiranim uzročno-posljedičnim vezama - naveo je na Facebooku Aleksey Arestovich.

- Ruska vojska nije jaka. Samo je velika - rekao je i istaknuo kako su strani obrambeni dužnosnici "šokirani" koliko dobro se ukrajinska vojska i vodstvo nose s ratom.

Također se pohvalio da su njihovi uspjesi došli unatoč ograničenom vremenu za planiranje, prenosi BBC.

00:56 - Francuski divovi luksuznih proizvoda LVMH, Kering, Hermès i Chanel objavili su petak da "privremeno" zatvaraju svoje prodavaonice u Rusiji, nakon invazije te zemlje na Ukrajinu.

"S obzirom na okolnosti, LVMH sa žaljenjem objavljuje privremeno zatvaranje svojih prodavaonica u Rusiji od 6. ožujka", rekao je glasnogovornik LVMH-a. Ta kuća visoke mode objavila je da će donirati pet milijuna eura Međunarodnom Crvenom križu i "nastaviti isplaćivati plaće svojim zaposlenicima u Rusiji", koji je oko 3500. LVMH u Rusiji ima 124 butika.

Slična priopćenja objavili su Chanel, koji u Rusiji ima 17 prodavaonica i 371 zaposlenika, te Hermes i Kering čija je nazočnost u Rusiji nešto manja.

Ove francuske kompanije time su se pridružile nizu brendova koji zadnjih dana napuštaju Rusiju zbog napada na Ukrajinu i uvedenih joj međunarodnih sankcija.

00:33 - Talijanska policija zaplijenila je jahtu najbogatijeg Rusa Alekseja Mordašova, jednog od oligarha koje je Europska unija sankcionirala nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Foto: PETER KOVALEV/NEWSCOM Aleksej Mordašov

Jahta "Lady M" duga 65 metara zaplijenjena je u talijanskoj luci Imperia, javlja Reuters. U istoj luci blokirana je i jahta Genadija Timočenka, još jednog ruskog milijardera bliskog Vladimiru Putinu.

Luksuzna plovila ruskih oligarha koji su se našli na listi sankcija već su zaplijenjena u Njemačkoj i Francuskoj.

Po pisanju talijanskih medija, "Lady M" izgradio je američki brodograditelj Palmer Johnson 2013. Časopis Forbes piše da jahta vrijedi 27 milijuna dolara.

Mordašov je vlasnik metalurško-rudarskog konglomerata Severstala. Po Forbesu, 'težak' je 29,1 milijardu dolara što ga čini najbogatijim Rusom. Talijanski mediji pišu da ima vilu na Sardiniji vrijednu 66 milijuna eura. Zasad nije poznato je li mu policija zaplijenila i to imanje.

00:32 - Britanski premijer Boris Johnson vjeruje da Vladimir Putin namjerava "udvostručiti" svoju invaziju na Ukrajinu jer ne vidi opciju izlaska nego namjerava „nastaviti s uništavanjem”. Više pročitajte OVDJE.

00:27 - Kanadski premijer Justin Trudeau idući će tjedan otputovati u Europu kako bi se sastao s europskim saveznicima, piše CNN.

Trudeau je kazao kako se veseli susretu na kojem će s europskim čelnicima razgovarati o tome kako mogu dodatno podržati Ukrajinu i suprotstaviti se Rusiji.

00:14 - Ukrajina još uvijek ima većinu svojih vojnih zrakoplova na raspolaganju, rekao je američki dužnosnik za Reuters.

Dužnosnik je kazao da su ukrajinski zrakoplovi pretrpjeli neke gubitke, uključujući i uništenje od strane ruskih snaga, ali nije iznio detalje.

Nakon početka invazije 24. veljače, analitičari su očekivali da će ruska vojska odmah pokušati uništiti ukrajinsko zrakoplovstvo i protuzračnu obranu.