Debeli minusi diljem zemlje, no uskoro nova promjena vremena: Slijedi snažno zatopljenje

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, no prijepodne u unutrašnjosti mjestimice magla i niska naoblaka, dugotrajnija na istoku, vremenska je prognoza za četvrtak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Navečer u središnjim i istočnim predjelima naoblačenje.

Vjetar slab, krajem dana u Slavoniji, Baranji i Srijemu umjeren zapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom podno Velebita još ponegdje i jaka uz olujne udare, navečer u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka između -3 i 2, duž obale i na otocima od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Prema podacima DHMZ-a od 7 sati najhladnije je bilo u Crnom Lugu gdje je zabilježeno -12°C. U Slatini je zabilježeno -11,6, a u Lipiku, Đakovu i Osijeku -11°C. Hladno je bilo i u Vukovaru (-10,9), Bednji (-10,8). U Daruvaru, Kutini, Belom Manastiru, Delnicama i Parg-Čabru je bilo zabilježeno -10,4 °C.

Sutra je na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno. Pritom je na istoku moguće i vrlo malo snijega. Vjetar mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -4, na Jadranu od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od -2 do 2, na Jadranu od 5 do 10 °C.

Prema norveškoj stranici Yr.no Hrvatsku nakon minusa čeka novo zatopljenje. Početak idućeg tjedna još smo u minusima, no u nedjelju norveška stranica za Zagreb predviđa 16 stupnjeva.

VIDEO Pogledajte kako privode huligane u Vukovaru: Osumnjičeni za napad na maloljetnike, a sad skrivaju lice