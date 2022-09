Danas beatifikacija pape Ivana Pavla I.

Papa Franjo predvodit će beatifikaciju Ivana Pavla I., koji je bio na čelu Crkve samo 33 dana prije nego što je umro pod čudnim okolnostima. Očekuje se da će misu na Trgu sv. Petra pratiti tisuće ljudi. Beatifikacija je posljednji korak prije nego što se osobu proglasi svetom. Ivan Pavao I. izabran je za papu 26. kolovoza 1978., kada je imao 65 godina. Umro je samo 33 dana poslije, 28. rujna, i tako postao poglavar s najkraćim stažem u novijoj povijesti Crkve.

Kao razlog njegove smrti naveden je srčani udar. No smrt pape Ivana Pavla I. izazvala je brojna nagađanja. Neki smatraju da se radilo o samoubojstvu, jer se činilo da je oklijevao preuzeti dužnost. Nagađalo se i da su Ivana Pavla I. ubili njegovi protivnici, odnosno protivnici reformi Crkve za koje se on navodno zalagao, posebno onih koje se tiču Vatikanske banke. Ove su teorije mnogi odbacili, a biograf Christophe Henning kazao je da povod tim glasinama može biti iznenadna priroda papine smrti u kombinaciji s činjenicom da u to vrijeme Vatikan nije imao adekvatnu komunikaciju s javnošću. Obdukcija s ciljem utvrđivanja uzroka smrti nije provedena, a Vatikan nije bio dosljedan u objavljivanju informacija o tome što se dogodilo.

U listopadu 2021. Vatikan je objavio da priznaje čudo koje se pripisuje Ivanu Pavlu I., što je omogućilo da ga proglasi blaženim. Čudo je bilo navodno iznenadno ozdravljenje teško bolesne 11-godišnje djevojčice u Buenos Airesu 2011., nakon što se lokalni svećenik molio pokojnom papi. Prema pravilima Katoličke crkve, u većini se slučajeva treba priznati i drugo čudo prije nego što se nekoga proglasi svetim. Navodi se da se Ivan Pavao I. zalagao za crkveno protivljenje pobačaju i kontracepciji, ali nastojao je i reformirati način upravljanja Crkvom. Od novijih papa svetima su proglašeni Ivan XXIII. (1958. – 1963.), Pavao VI. (1963. – 1978.) i Ivan Pavao II. (1978. – 2005.). Prethodnik pape Franje, Benedikt XVI., dao je ostavku 2013. i još živi u Vatikanu.

Ivan Pavao I. naslijedio je upravo Pavla VI., koji je preminuo od srčanog udara. Katolička crkva tako je u dva mjeseca izgubila čak dvojicu papa. Na čelo Crkve nakon njih došao je Ivan Pavao II. Zanimljivo, bio je prvi papa koji je izabrao dva imena. Bio je rođen u siromašnoj obitelji, studirao je na Gregoriani u Rimu te je bio i profesor teologije i kanonskog prava.