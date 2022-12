Da bih preživio, bio sam glumac u Bollywoodu, predavao engleski u Vijetnamu, a na putovanju sam se i oženio

Podignuti palac desne ruke doveo je Tomicu Kristića (37) do – kraja svijeta. Sa sitnom lovom u džepu, jednom boljom mjesečnom plaćom, krenuo je u Oman, Nepal, Laos, Filipine, stigao do Australije i Novog Zelanda. Nema gdje ga nije bilo. Tražimo li hrvatskog putopisca i avanturista koji je najdulje bio na putu, adresa je – Vidovec pokraj Varaždina. Tri godine i devet mjeseci putovao je bez stajanja. Iz Vidovca je krenuo, u njega se i vratio. Ovih dana obilazi našu zemlju te na turneji priča priče s puta iz svoje nove knjige "Autostpopm po svijetu". Prošao je Cres, Umag, Pulu, spustio se do Sinja, Metkovića i Vrgorca, bio u Križu, Vrbovcu, Zaprešiću, Zelini... Ide gotovo od kuće do kuće i priča o svojim putešestvijama.