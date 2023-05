Cure novi detalji bijega napadača: Prijetio je bombom taksisti, u kući u kojoj se skrivao pronađeno još oružja

Srbijanski mediji javljaju o novim, zasad neslužbenim detaljima krvavog pohoda Uroša B. (21) koji je jučer navečer kod Mladenovca nedaleko Beograda ubio osmero ljudi, a ozlijedio je njih 14. Pucao je u nekoliko sela na tom području. Osam sati trajala je intenzivna potraga, a policija ga je uhitila jutros kod Kragujevca. Pojavila se informacija da se napadač sam predao policiji u selu Vinjište

Mještani o ubojstvu osmero ljudi: Bez komentara, ubijeni policajac je godište moje kćeri

Tim za neeksplodirana ubojita sredstva kragujevačkog Sektora za izvanredne situacije preuzeo je četiri ručne bombe iz kuće u kojoj se sakrio u mjestu Vinjištu, saznaje RTS.

On je navodno oko Malog Požarevca oteo taksi vozilo. Kako doznaje B92 , taksistu je prijetio bombom i natjerao ga da vozi dok je bio u bijegu i to sve do mjesta Vinjište kod Kragujevca.

Kako se sumnja, Uroš B. imao je i pomagača jer je, prema riječima svjedoka, pucao sa zadnjeg sjedišta vozila.

Liječnica Aleksandra Pavlović iz KBC "Dr Dragiša Mišović" za TV Prva izjavila da su u tu ustanovu dovezena dva pacijenta, muškarci mlađe dobi, koji su ranjeni. Prema njezinim riječima, jednom muškarcu je odstranjen bubreg i sanirana mu je ozljeda dijafragme. Drugi je imao ortopedske ozlijede i prevezen je u međuvremenu u KBC Zemun. Obojica su u kritičnom stanju, rekla je.

Mještanin: Poznavao sam mu roditelje, fini ljudi. Otac mu je neki oficir

Osumnjičen je da je oko 23 sata, poslije svađe s prijateljima u školskom dvorištu u mjestu Dubona, otišao kući, uzeo kalašnjikov i zapucao. Nakon ranjavanja većeg broja ljudi, sjeo je u automobil, i započeo krvavi pohod po okolnim mjestima.

Za njim je tragalo oko 600 pripadnika specijalnih jedinica.