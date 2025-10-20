Cure detalji jezive likvidacije u Sloveniji: Vozač kombija s tri hica na mjestu je ubio odgojiteljicu u vrtiću

Oko deset policajaca je u ponedjeljak prijepodne u potpunosti zatvorilo Kolodvorsku cestu u općini Pivka u Sloveniji. Pločnik u blizini lokalne trgovine bio je poprište strašnog zločina - mještanin je s tri hica oduzeo život odgojiteljici iz susjednog bloka. Zatim je presudio sebi. Ubojstvu i samoubojstvu svjedočio je susjed, inače zaštitar, koji je tragediju promatrao s balkona, piše Dnevnik.si. Objasnio je kako ih je vidio zajedno ispred bloka. Svađu nije primijetio, ali je opazio da ju je on pozvao, ona se okrenula, a zatim ju je iz neposredne blizine tri puta ustrijelio. Potom je ubio i sebe. "Odmah sam potrčao na cestu, kod oboje sam provjerio puls, ali su već bili mrtvi", opisao je događaj sugovornik.

Policija je zapečatila vrata stana u kojem je živio navodni ubojica. Pucnjeve su čule i prodavačice obližnje trgovine. One su objasnile kako su u trgovini čule četiri pucnja, tik prije nego što je trgovina otvorila svoja vrata. "Najprije sam rekla da uopće nećemo otvoriti vrata, da nas netko ne bi ustrijelio", prisjećala se kasno prijepodne prodavačica koja je nakon pucnjave u suzama pozvala pomoć. Njezina kolegica je izašla na ulicu i vidjela tijela, obje su poznavale i žrtvu i ubojicu. "Odmah sam je prepoznala, živi u susjednom bloku", rekla je Dnevniku druga prodavačica koja je nakon ubojstva i samoubojstva dvoje susjeda na pločniku preusmjeravala djecu koja su upravo u to vrijeme prolazila pored tijela u školu.

Prema riječima mještana, ubojica i njegova žrtva su se poznavali i družili. On je bio vozač kombija, a ona odgojiteljica u lokalnom vrtiću. Živjeli su u susjednim blokovima. Žrtva je bila udana, njezin muž je vojnik i na misiji u Njemačkoj, a imala je i odraslog sina, doznaje dalje Dnevnik.si.

U koparskoj policijskoj upravi potvrdili su da su u 6.58 ujutro primili informaciju o pucnjavi u Pivki. Na mjesto događaja odmah su poslali više patrola. "Možemo potvrditi da su na mjestu događaja mrtve dvije osobe, muškarac i žena. Trenutno kriminalisti obavljaju očevid, više informacija ćemo javnosti priopćiti naknadno", priopćili su iz koparske policijske uprave.

24ur pišu kako je ubojica imao 46, a žrtva 49 godina. Motiv još nije poznat.