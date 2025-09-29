Tri "NE" koja je crnogorski DNP poslao Hrvatskoj čisti je pokušaj dizanja tenzija. Evo pozadine cijele priče

Crna Gora ne smije Hrvatskoj ni pod kojim okolnostima, pritiscima i ucjenama predati školski brod “Jadran”, jer bi to bio nezabilježeni čin nacionalne kapitulacije. Nema ni govora o odšteti za mučenja u logoru Morinj, kao ni prepuštanja kopnenog i morski ulaz na poluotoku Prevlaka. Ta tri "ne" poslala je crnogorska Demokratska narodna partija (DNP), stranka prosrpske orijentacije, koja kontinuirano provocira Hrvatsku. I kad se hrvatski premijer Andrej Plenković susretne, kao što je bilo početkom ovog mjeseca na strateškom summitu na Bledu, s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, pa se u razgovoru naglasi da se otvorena pitanja rješavaju razgovorom preko povjerenstava, ili kad Spajić zahvali Hrvatskoj na slanju kanadera za gašenje požara ovog ljeta, prosrpske stranke ponovno pokušavaju dići tenzije, koje su neugodne Hrvatskoj, ali još neugodnije Crnoj Gori, koja se nikako ne može riješiti tog bremena i punom brzinom krenuti putem zapadne suradnje sa susjedom i sučlanicom u NATO-u.

DNP je na svojoj skupštini, čija je, očito, glavna tema bila Hrvatska, ocijenila kako "Crna Gora na svom europskom putu trpi neprimjeren pritisak i ucjene od Hrvatske".

- Svakodnevni uvjeti, ultimatumi, prijetnje, teritorijalne pretenzije od državnog rukovodstva Hrvatske, njenih poslanika, veleposlanika, ali i jednog broja crnogorskih političara koji su postali hrvatska agentura u vlastitoj zemlji, nikako ne doprinose poboljšanju dobrosusjedskih odnosa i europskoj budućnosti obije države - ističu iz stranke čiji je predsjednik Milan Knežević, jedan od trojice političara koji su u Hrvatskoj proglašeni persona non grata, nakon što su u tamošnjem parlamentu inzistirali na spornoj rezoluciji o Jasenovcu.

Iz DNP-a su kazali da se Predsjedništvo stranke snažno protivi isplati bilo kakve ratne odštete za dešavanja u logoru Morinj, sve dok "Hrvatska ne isplati ratnu odštetu obiteljima nikšićko-šavničke grupe čiji su članovi mučeni i ubijeni u logoru Lora". Iz DNP-a su naglasili da se treba odbaciti svaka mogućnost da se Hrvatskoj prepusti kopneni i morski ulaz na poluotok Prevlaka, na čemu, kažu, inzistira suprotna strana.

Politički kontekst u kojem se događaju ovakvi potezi ponovno ukazuje na podjelu u Crnoj Gori i na poteze koje vuku političari koji djeluju kao produžena ruke Srbije, ali i Rusije. Neki od njih - predsjednik parlamenta Andrija Mandića, poslanika Milana Kneževića te potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić Hrvatska je, nakon donošenja sporne Rezolucije o Jasenovcu proglasila nepoželjnima. Sva trojica su lideri proruskih i prosrpskih partija – Nove srpske demokracije i Demokratske narodne partije, koje su bile utemeljitelji nekadašnjeg Demokratskog fronta, dok je Bečić na čelu Demokrata, stranke iz koje dolazi i ministar obrane Dragan Krapović, koji je zabranio sudjelovanje crnogorskim vojnicima u mimohodu za Oluju, unatoč - u ovom kontekstu - bizarnoj činjenici da se crnogorski vojni časnici školuju u hrvatskim vojnim učilištima i da su obje države članice NATO-a, ali i izazvao skandal kad je naručio značke za posadu broda Jadran, stavljajući ga pod crnogorsku ingerenciju. Nakon toga, premijer Spajić iz Pokreta Europa sad, sazvao je hitnu telefonsku sjednicu predsjedništva stranke kako bi dobio podršku da pokrene proceduru za smjenu ministra obrane Dragana Krapovića (Demokrat), no pitanje ima li snagu da se zamjeri koalicijskim partnerima, pa čak i dijelu svoje stranke. Premijer se ipak distancirao od poteza svog ministra, a kako se doznaje, došla je i isprika Hrvatskoj.